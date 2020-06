Ezúttal sajnos nem nyerhettek a fekete gólya fiókák

Amitől tartani lehetett, bekövetkezett. Szerdán a Gemencben nem bírta tovább a megpróbáltatásokat a bekamerázott fekete gólya fészek egyedüliként maradt, harmadik fiókája sem. „Este és az éjszaka folyamán többször elázott, hajnalra erősen legyengült és elpusztult” – tette közzé a hírt az Ökoturisztikai Központ. Az internetes, élő közvetítést ugyanis már korábban megszüntették, tekintettel arra, hogy a nézői jelzések egyértelművé tették: „sokak nem tudják elfogadni, lelkileg feldolgozni a természet rendjének valóságát.”

Tény, hogy rengeteg hozzászólás, többségében hol enyhébb, hol erősebb bírálat érkezett az Ökoturisztikai Központ közösségi oldalon lévő fórumára. A kritikák lényege az volt, hogy a Gemenc Zrt. illetékesei most sem tettek semmit a fiókák megmentése érdekében.

„Miért nem lehetett táplálék kihelyezésével segíteni a gólyákat? Ha van vadetetés, akkor miért ne lehetne a gólyáknak is segíteni, hogy a nehéz időszakot átvészeljék?” – tette fel a kérdést az egyik hozzászóló. Másvalaki úgy látta, hogy a fiókákat „nem kiemelni kellett volna, hanem kirakni egy hallal teli vödröt minden nap.”

A központ végtelen türelemmel bíró munkatársa minden alkalommal válaszolt a felvetésekre. „A Gemenci erdő egy nagy életközösség. Feltéve, de nem megengedve, ha bárhová kitennénk halat, egyéb élelmet, azt ki fogja „elmagyarázni” a többi gólyának, egyéb madárnak, vagy akár vaddisznónak, hogy ne egye meg, mert az a bekamerázott fészekben élő gólyákat illeti. A többi gólyaszülő (hiszen hasonló helyzetben vannak a fiókáik) is ugyanúgy elvinné a jó falatokat. Van egy másik dolog, amit figyelembe kell venni. A gólyák táplálkozási helye változó, hova tegyük ki az élelmet? Gemenc egy hatalmas terület, közel 18 ezer hektár! Ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen.”

Visszatérő témakörként merült fel, a fiókák/fióka fészekből való kiemelése és felnevelése.

A központ válasza nem hagyott kétséget. „A be nem avatkozás elve kizárja a madármentést. Minden nyugalmat meg kívántunk adni ahhoz, hogy a gólyaszülőknek sikerüljön felnevelni az utolsó fiókát. Amíg a fióka él és gondozza a szülő, addig lehetőséget kell adni a természetes felnevelésre. Ha kiemeljük a fiókát a gondozási folyamat alatt, az fészekrablás. Mindenhol egyértelműsítettük, nem kívánunk beleavatkozni a természet rendjébe.”

Ezt az alapállást azonban a hozzászólók „látható” többsége nem fogadta el.

„A madármentés nem egyenlő a fészekrablással, pont úgy ahogy a mentők sem emberrablók” – érkezett a riposzt. Valamint: „nem, nem tudjuk megérteni. Mindenhol sikeres a fióka mentése, csak Önök nem avatkoznak be… inkább hulljon el. Azt kéri, ezt értsük meg? Veszélyeztetett fajról van szó, de nyilván ezt Ön is tudja, és nem avatkoznak be, mikor előre látható volt a végkifejlet ? És ezt értsük meg… nem.”

Akadtak néhányan, akik viszont szembe mentek az árral: „Minden tavasszal nagy betűk­kel ki van emelve, hogy akárhogy is alakul, nem lesz beavatkozás. Aki úgy dönt, hogy nézi az adást, ezzel pontosan tisztában van. Ezért aztán nem igazán értem a sok felháborodást. Minek nézték? És főleg miből gondolják, hogy csak azért, mert nekiállnak vádaskodni, majd jól meg fog változni minden? Én is sajnálom a fiókákat, de tudtam, hogy ez lesz, nem ért váratlanul.”

Az Ökoturisztikai Központ munkatársa arra is felhívta a figyelmet: „A Duna évszázadok óta ennek a területnek is biztosítja a sokszínű életet, hiszen a folyó áradásakor megtelnek a gemenci mellékágak, holtágak, időszakos tavak medrei vízzel, hallal, élelemmel. Amikor pedig aszály van, akkor sokkal kevesebb az élelem. Így működik itt a természet. A be nem avatkozás elve nemcsak a tudományos megfigyelésre vonatkozik, hanem azért is fontos, hogy a természetes közegében, az emberi zavarástól mentesen a lehető legtermészetesebb módon hagyjuk élni a fokozottan védett növény- és állatvilágot. A fekete gólyáknál a beavatkozás azt is jelentheti, hogy végleg (!) elhagyják a költőhelyet, nem jönnek vissza évek múlva sem. Ezt kívánjuk elkerülni.”

– A fiókapusztulás most is heves érzelmi kitöréseket váltott ki számos hozzászólóból – nyilatkozott lapunknak Csontos Péter, a Gemenc Zrt. osztályvezetője. – A látszat valóban az, hogy nagy többségben vannak a be nem avatkozást elvető madárbarátok. Ugyanakkor számtalan olyan telefon, e-mail és egyéb jelzés érkezik hozzánk, melyek elfogadják és támogatják szakmai megalapozottságú tevékenységünket. Erre a fórumon is van példa. Csakhogy az utóbbiak hangja nem olyan erős, mint az előbbieké. Valószínűleg a járványveszély is közrejátszott abban, hogy rengetegen kísérték figyelemmel a fiókák sorsát. Megértem, hogy mindenki szurkolt a kis gólyáknak, személy szerint én is így tettem. Ám el kellett fogadnom, hogy jelen helyzetben sajnos nem nyerhettek.

Végzetes esőzés A fekete gólya természetvédelmi értéke ötszázezer forint, ezzel együtt ezek a madarak „kevésbé veszélyeztetett fajnak minősülnek, európai állományuk növekszik – közölte az Ökoturisztikai Központ. Hazánk egész területén, különböző típusú élőhelyeken élnek fekete gólyák, és nem alakult ki mindegyik helyen táplálékhiány. Itt Gemencen inkább arról van szó, hogy az ártéren való fiókanevelés idén nem bizonyult sikeres stratégiának. Miképpen tavaly Bogyiszlón sem, ahol az esőzés miatt az egyik fehér gólya fészek fiókái megfulladtak. A haláltusa a bekamerázás miatt a nyilvánosság előtt zajlott. Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója a bírálatok pergőtüzébe került. – Elhiszem, hogy fájdalmas látni egy fotón öt elpusztult gólyafiókát. Csakhogy hasonló fotókat lehetne posztolni legalább négyszázötven dél-dunántúli gólyafészekről. S akkor még nem is beszéltünk több tízezer, hasonló veszteséget viselő barátposzáta, fülemüle, rigó és zöldike fészekről. Ezekre azonban nem irányul videokamera – mondta a vezető.

Borítóképünkön: A bekamerázott fészekben három fióka kelt ki