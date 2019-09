Fábián Evelin ismét fényképezőgép elé állt, nem is akárhogy (videó)

Már javában zajlanak a Tündérszépek 2020 előkészületei, melynek során Fábián Evelint Budapestre kísértük, hogy megnézzük, milyen feladata van az új évadban. Amennyiben te is vágysz hasonló élményekre, jelentkezz szépségversenyünkre!

A Tündérszépek idei győztesének, a bonyhádi Fábián Evelinnek kellemes kötelezettségekkel is jár a szépségkirálynői cím. Az elmúlt szerdán Budapesten vett részt fotózáson, melynek során a Tündérszépek hamarosan induló második évadának promóciós munkálataiban vett részt. Profi stáb dolgozott a pécsi sürgősségi klinikán ápolónőként tevékenykedő lány mellett. Egy új portfóliósorozat készült róla (és első udvarhölgyéről, a csengődi Geiger Zsanettról), de ezúttal stylist, sminkes, fodrász is segített, hogy tökéletes képek készüljenek. A fotózásról egy rövid werkvideót és néhány képet már most mutatunk.

Evelinnek továbbá feladata volt, hogy buzdítsa a szép lányokat arra, hogy jelentkezzenek versenyünkre. Az erről készült képgalériák és videó hamarosan az ország 19 megyéjében látható lesz.

Evelin a bama.hu-nak elmondta, hogy egy nagyszerű, élményekkel teli fotózáson vehetett részt.

– Érdekes volt átélni, hogy egy külön stábot állítottak össze csak kettőnknek – folytatta 2019 Tündérszépe. – Életemben ilyen körülmények között először volt sminkes és fodrász körülöttem, akik odaadóan figyelték a kívánságunkat. Bevallom, nekem meglehetősen furcsa volt, hiszem sem modell, sem színésznő nem vagyok, és nem érzem még mindig magam szépségkirálynőnek. Mindenesetre nagyon fáradtan érkeztem, de annál jobb hangulatban és sok tapasztalattal indultam tovább az utamon. A jelenlévők mind csodás emberek voltak, és nekik köszönhetően gyorsan oldódott a kezdetleges feszült hangulatom.

Az elkészült anyag hamarosan látható lesz a teol.hu-n is, de addig is mutatunk pár képet a fotózásról.

Mint azt Önök már minden bizonnyal jól tudják, nagy sikert ért el a bama.hu és Baranya megye az első Tündérszépek névre elkeresztelt versenyében, hiszen Fábián Evelin révén szomszédos megyénkbe került a korona. Ugyanakkor Tolna megye is büszke lehet, hiszen Evelin bonyhádi. 2019 Tündérszépével az elkövetkező hetekben is találkozhatsz több cikkben is (sőt meglepetésekkel is készülünk), de addig is legyen a cél ismét, hogy a Tündérszépek 2020-as megmérettetésében most Tolna megyei győztest avassunk! Ezért most arra buzdítunk téged, hogy nevezz a versenyünkre!

A nyertesekre többszázezres álomutazások, tévéshow és felkészítő tábor vár, s friss hír, hogy a táborban Evelin is jelen lesz. Első körben ehhez Tolna megye legszebb lányait szeretnénk megtalálni, érdemes hát igyekezni a jelentkezéssel, ugyanis a megyei fordulóba most is csak 30 lány juthat be.