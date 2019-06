Fedél nélkül élők gondozzák a kertet

Konyhakertet alakítottak ki a hajléktalanok nappali melegedőjének udvarán, amit az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők gondoznak.

Borbás László, a Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója a TelePaks.hu-nak elmondta, a húsz négyzetméteres kiskerttel a közösség építése, erősítése, a szabadidő hasznos eltöltése a cél, ugyanakkor az sem elhanyagolható, hogy így friss zöldség kerülhet az asztalra. A kert ötletét Bujdos Mária szociális segítő szerint a melegedőn megszállók vetették fel.

– Ha valakinek nincs más étele, csak a zsíros kenyér, amit itt kap, a kertben talál hozzá zöldséget. A kertészkedés munkaterápia is, és összetartja a csapatot. A szorgalom változó, hangulattól is függ, de négyen-öten rendszeresen dolgoznak, őket látva a többiek is kedvet kapnak a kertészkedéshez – mondta a szociális segítő. A kertben paradicsomot, paprikát, uborkát termesztenek. A szükséges eszközöket az intézmény biztosítja a munkához.

Borbás László arról is beszélt, hogy a hajléktalanok jó közösséget alakítottak ki az intézmény munkatársainak segítségével. Mint mondta, a gond nem velük van, hanem azokkal, akik nem veszik igénybe a melegedő nyújtotta szolgáltatásokat: vagy nem kérik a segítséget, vagy a magatartásuk miatt kellett távozniuk az intézményből.

Többnyire velük találkoznak a városlakók a közterületeken, miattuk alakul ki az emberekben negatív kép a hajléktalanokról. Többek között ezt próbálják ellensúlyozni a kiskertakció révén a szakemberek – tette hozzá az igazgató.