Fél Európa támogatásával a derék Rocky újra járhat

„Kedves megmentőim, soha nem felejtelek el benneteket!” Így végződik az a képzeletbeli levél, melyet Rocky, a sok szenvedésen átment és végezetül révbe érkező tacskó „írt” megannyi segítőjének. A derék ebnek ugyanis egy balesetben több helyen is eltörött a bal hátsó lába.

Fiáth Szilvia, a Szekszárdi Kutyamenhely vezetője felhívására ismét megmozdult a közösség. Pár napon belül közel százharminc adományozó küldött pénzt nemcsak Magyarországról, hanem fél Európából. – Kétszáz–kétszázötvenezer forintra taksáltuk az orvosi beavatkozás költségét, ehhez képest közel egymillió forint érkezett a számlánkra – újságolta el Fiáth Szilvia. – Határon belüli állatbarátainkon kívül Angliában, Ausztriában, Németországban és Svédországban élő honfitársaink, illetve ottani állampolgárok is utaltak különböző összegeket. Ennek köszönhetően a kis tacskót átadhattuk az ilyen műtétekben kiváltképp jártas szakembernek.

Miután két komoly műtétre volt szükség, a kutya túlélése nem tűnt biztosnak. Ám végül is győzedelmeskedett a szívós szervezet, így a menhely vezetője nemsokára ezt közölhette a rengeteg érdeklődővel: a tacsi fiú jól van, és már támaszkodik a műtött lábával! Tehát nemcsak az amputálást lehetett mellőzni, de a kutya újból járóképes lett, illetve lehet a jövőben is: amennyiben február végén vagy március elején, a csavarok és fémek eltávolításakor sem lép fel komplikáció. Az átutalási többletből nemcsak az utókezelésre futja, de más kutyák gyógyítása is megvalósulhat.

– Időközben többen is kérdezték, hogy van-e lehetőség az állat örökbe fogadására – folytatta Fiáth Szilvia. – Ennek természetesen nem volt akadálya. De miután a tacskó különleges bánásmódot igényel, csakis ellenőrzött, felelős gazdának adhattuk örökbe. Így került a gyógyulófélben lévő eb a szekszárdi Halmai Krisztinához és Duchai Gáborhoz, az ő nevük egyébként a támogatók között is szerepel.

Az immár Rocky névre keresztelt kedvenc gyorsan összebarátkozott Dióval, a lány kutyával. Rocky a menhely közösségi oldalán olvasható „levelében” így fejezte ki örömét: „Boldog vagyok, mindent megkapok, amire szükségem van, azt mondták, hogy ez most már mindig így lesz.”