Felvonultak, táncoltak, maskarába öltöztek

Az elmúlt pár évben hagyománnyá vált a Bátaszéki Mikrotérségi Óvodában és Bölcsődében, hogy farsang környékén olyan eseményeket tartanak az intézményben – a kicsik nagy örömére –, melyek a tél búcsúztatását idézik. Simon Csabáné intézményvezető elmondta, kedden az ovisoknak kedveskedtek a szervezők farsang alkalmából azzal a színházi előadással, melyet a helyi művelődési házban láthattak. A kicsiknek külön élmény volt, hogy az óvoda falain kívüli programokon vehettek részt. Kedden a megszokott hétköznapi menetrendtől eltérően egy igazi színházterembe látogattak el. Megtapasztalhatták a színpadi előadás varázsát, hiszen közülük többen először láttak élő színházi előadást.

Szerdán az óvoda kilenc csoportjából alakult hét párocska mutatta be a táncos tudományát, majd a Bátaszéki Német Nemzetiségi Tánccsoport táncosai is felléptek. A bemutatott táncok után kezdődött a táncház, ahol a kicsik önfeledten élvezték a zenét. A rendezvény nem titkolt egyik célja idén is az volt, hogy a sváb hagyományok megszerettetéséhez és továbbviteléhez utánpótlást keres a nemzetiségi együttes. Szerdán a kicsik – Völker Ferencné irányításával – fánkot is sütöttek.

Simon Csabáné elmondta, úgy szervezték a programokat, hogy azok egymásra épüljenek és az óvodások a szüleikkel együtt egész héten keresztül élvezzék a télbúcsúztatáshoz kapcsolódó rendezvényeket. Csütörtökön például Bajáról és Mohácsról tizenegy busó jelmezbe öltözött farsangolót vártak, akik részt vettek a már hagyománnyá vált délelőtti felvonuláson is. A maskarába öltözött csapat – óvodások, bölcsisek, szüleikkel, ismerősökkel kiegészülve – Bátaszék főutcáján vonult végig, kereplőkkel, zenével, tánccal színesítve a parádét. A templomnál megfordultak, majd ismét végigvonultak a főutcán, egészen az óvodáig.

A karnevál hangulatú programsorozat pénteken zárult, ekkor tartották ugyanis az ovis farsangot.