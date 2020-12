Figyeljünk magányos szomszédainkra is az ünnepek alatt

Íme a legfontosabb feladat azoknak, akik magányosan töltik a karácsonyt, újévet: teremtsenek ünnepi hangulatot. Ugyanúgy díszítsék a fenyőfát, az otthonukat, hallgassanak kellemes zenét, gyújtsanak gyertyákat, és főzzenek finomakat. Mármarosi Melinda társkereső-irodavezető, párkapcsolati szakértő szerint már ennyi is segít feledtetni az egyedüllétet.

A magányosoknak mindent meg kell tenniük, hogy elkerüljék a borongós, szomorú, elkeseredett hangulatot. Emlékeztessék magukat: ha egyedül is vannak az ünnepek idején, ez csak egy állapot, ami változni fog. – Akik magányosan töltik a karácsonyt, újévet, egyszerűen csak teremtsenek ünnepi hangulatot. Ugyanúgy díszítsék a fenyőfát, hallgassanak kellemes zenét, gyújtsanak gyertyákat, és főzzenek finomakat. A legtöbbünk amúgy is saját magunk varázsolunk ünnepi hangulatot a szeretteinknek. Akik egyedül vannak, megpróbálkozhatnak azzal is, hogy a barátaikkal töltik az ünnepeket, igaz ennek inkább külföldön van hagyománya – mondta Mármarosi Melinda, hozzátéve: sajnos tapasztalat, hogy a magányosokat, társtalanokat nehéz kimozdítani a mélypontokból.

Hatékony segítség a sport, a kimozdulás otthonról, természetesen betartva a kijárási tilalom szabályát. A mozgás endorfint termel, ami nem csak a fizikai, de a lelkiállapotra is kedvezően hat. El lehet menni munka után sétálni. Ha valaki szomorú, kicsit terhelje le magát egy gyorsabb sétával a levegőn.

Mármarosi Melinda szerint ki lehet használni az üres, magányos órákat arra is, hogy akár saját kezűleg készítsünk ajándékokat és adományozzunk, segítsük akár ismeretlenként is a rászorultakat. – Vannak például olyan termelők, akikről lehet tudni, hogy rossz helyzetben vannak. Én is vásároltam már úgy bort, hogy ezzel segítettem a készítőjét. Általában megnézem, hogy kik vannak a lakóhelyem közelében, milyen termékeket árulnak, és azok megvásárlásával támogatom őket tudatosan – mondta.

A szakértő arra kért mindenkit, hogy ne hagyják cserben a magányos, társtalan embereket. – Az édesanyám példájával szeretnék élni. Ő a szomszédjának is süteményt süt, vagy kedveskedik neki ezzel-azzal, mert tudja, hogy egyedül van. Azt gondolom, hogy a járványhelyzetben mindenki megmérettetik. Oda kell figyelnünk másokra – húzta alá.

Az ünnepi időszak a társtalanoknak, magányosoknak nehéz, sőt vannak, akik extrém esetben ki is borulhatnak, ha a közösségi oldalakon meglátják az ünnepi készülődést, vagy belehallgatnak egy-egy karácsonyi zenébe, esetleg az alkoholban keresnek vigaszt, végül mások vagy maguk ellen fordulhatnak.

Mármarosi Melinda azt tanácsolta, a társtalanok, leendő társkeresők ne vegyék túl komolyan az ünnepeket, érdemes kis bohémságot abba belevinni. A másik pedig, hogy lehet randevúzni, ismerkedni karácsonykor is.

Borítókép: Nem túlzás az sem, ha magunkat is „meglepjük„ valami olyan dologgal, amit máskor nem vennénk meg (illusztráció)