Fokozatosan kell bevonni a házimunkába a gyerekeket

A gyerekeket a szülő nem magának neveli, hanem jó esetben arra készíti fel, hogy felnőttként önállóan meg tudjon élni. Így az utódoknak azt is meg kell tanulniuk, hogy a házimunka szükségszerűen hozzátartozik az élethez.

A rendrakást ma már tudományos módszerességgel, sőt egyesek szerint művészi fokra emelve is lehet művelni. Ezzel együtt egyre többen fedezik fel, hogy elfeledkeztünk a legfiatalabb generációról, és a mai gyerekeknek büntetés, ha otthon bármit is segíteni kell. Holott jó esetben egyszer ők is eljutnak odáig, hogy önállóan vezetik a háztartásukat. És bár sokaknak úgy tűnhet, lehet elvárásoktól mentesen élni, ez nem igaz, hiszen az étel nem fő meg magától, a ruha sem mosódik ki. Annak ellenére is érdemes feladatot adni a csemetéknek, hogy velük lassabban megy a takarítás és nagyobb kosszal jár a főzés.

Természetesen a ház körüli teendőkbe fokozatosan lehet bevezetni a gyerekeket. Életkori sajátosságaiknak megfelelően kezdetben csak nagyon egyszerű dolgokat szabad rájuk bízni, így a játékok elpakolását vagy portörlést, és mivel elvégzésük sikerélménnyel jár, a kicsik örömüket lelhetik benne.

Sebestyén Györgyi, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda vezetője szerint nagyon fontos a következetesség, ha valamit egyszer már meg tudott csinálni a gyermek, azt a jövőben is elvárhatjuk tőle. Az óvodában az olyan közösségi szabályok betartása, mint a rendrakás ahhoz vezet, hogy nagycsoportra nagyon jól együttműködő csapat alakul ki. Ez fontos azért is, mert az ilyen közösségben jóval kevesebbszer alakul ki konfliktus. Az intézményvezető azt is elmondta, hogy ami kisgyermekkorban rögzül – így a megtanult otthoni feladatok is –, az serdülőkorra természetessé válik.

Sebestyén Györgyi szerint tév­hit, hogy az óvodába bekerülő gyereknek önállóan kell öltöznie, és elpakolnia a ruháit. Kezdetben sokszor felnőtt segítséggel mennek ezek a dolgok. A kiscsoportos először evés után a szalvétáját dobja ki egyedül, aztán már a poharát is kiviheti, még később pedig a tányérját, rajta a lefordított pohárral. A pedagógus azt is kiemelte, hogy nagyon fontos a felnőttek által mutatott jó példa az élet ezen területén is.