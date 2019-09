Folytatódnak a fotózások, és még jelentkezni is lehet

Javában zajlik a Tündérszépek szépségverseny megyei előválogatása és fotózása, sőt, elkezdtük az indulók portfólióinak közzétételét a TEOL-on. Még jelentkezni is lehet, de érdemes azt minél előbb megtenni.

Kedden ismét gyönyörű hölgyek álltak Mártonfai Dénes fotós kollégánk kamerája elé. Bors Flóra Anna (borítóképünkön) számára nem volt ismeretlen a szépségverseny, már a Tündérszépek előző évadában is fontolgatta a jelentkezést, és a 24 éves szekszárdi lány most élt is a lehetőséggel. Oroszi Nikoletta családi indíttatásra nevezett a megmérettetésre. A 18 éves diáklány Simontornyáról érkezett a szekszárdi Hotel Meropsban megtartott fotózásra. Mindketten nagyon ügyesnek bizonyultak, ami a róluk készült, hamarosan a TEOL-on is megtekinthető portfóliókból is kiderül majd.

Az indulókról készült fotók, fotósorozatok közzététele hétfőn vette kezdetét, így olvasóink Horváth Ágnes, Nagy Fruzsina és Tarczal Mónika képeit, bemutatkozását már megtalálhatták a Tolnai Népújság hasábjain, illetve megtalálják a TEOL-on. A következő hetekben pedig mindkét felületen naponta újabb hölgyeket ismerhetnek majd meg. Online portálunkon a versenyzőkre értékelést is lehet adni egészen október 28-ig, ami meghatározó lehet továbbjutásuk szempontjából.

A megmérettetésre még lehet jelentkezni, de ajánlatos azt minél előbb megtenni, hiszen folyamatos a beválogatás, és legfeljebb 30 nevező vehet részt a megyei fordulón. A Tündérszépek-versenyre Tolna megyében állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, valamint a megye területén született hölgyek vagy az itt található oktatási intézmények hallgatói jelentkezhetnek, akik a jelentkezés idején már betöltötték a tizenhatodik életévüket, de a döntő napjáig nem töltik be a harmincadik élet­évüket. A részletes információkat tartalmazó versenyszabályzat a tunderszepek.hu oldalon található meg, ahol a jelentkezést is le lehet adni.

Hogy miért érdemes indulni? Például azért, mert azokról, akiket a zsűri behív fotózásra, szuper portfóliók készülnek, amelyeket a verseny végén meg is kaphatnak majd. Az sem mellékes, hogy a díjazottak között közel tízmillió forint értékben találnak gazdára nyeremények: modellszerződés, H&M vásárlási utalványok, mobiltelefonok, egzotikus utazások.

A legjobban szereplő – országos döntőbe jutó – lányok széleskörű ismertségre tehetnek szert, és olyan élményekre, amelyekre egész életükben emlékezni fognak, tapasztalatokat gyűjthetnek és sokat tanulhatnak. Többek között egy felkészítő tábor is várja majd őket, ahol egy szépségkirálynővel, Kocsis Korinnával is megismerkedhetnek, aki értékes tanácsokkal látja majd el őket a felkészülés során. Mindez pedig akár egy modellkarrier kezdete, alapja is lehet.