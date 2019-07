Főzzünk lecsót, tegyük el télire

Szezonja van a paprikának, a paradicsomnak. A piacokon, a boltokban már barátságos áron kínálják a paprikát, és a lecsó nagy előnye, az is, hogy hamar elkészül.

Végre eljött a lecsófőzés ideje, mondhatja sok háziasszony. A pár alapanyagból elkészített étel ugyanis olcsó is, finom is és hamar kész. A piacokon a fehér paprika kilós ára alig négyszáz forint, pár paradicsomot, egy fej vöröshagymát veszünk hozzá és már készülhet is a vacsora. Az más kérdés, hogy ahány ház, annyiféleképpen készítik el ezt az egyszerű ételt, van aki tököt, padlizsánt is tesz hozzá, más füstölt szalonnával indítja a főzést és rizzsel, vagy tarhonyával, tojással, kolbásszal egészíti ki a sült paprikát, paradicsomot.

A szekszárdi piacon több vásárló is elmondta, minden évben nyáron veszi meg a család „savanyúságszükségletét”, ami több kiló almapaprikából, cseresznyepaprikából, t. v. paprikából és paradicsombol áll. Ebből egy-egy családnak a következő nyár elejéig tele van a spájza finomabbnál finomabb ételekkel. A lecsó az egyik kedvenc, Horváth Péterné nyugdíjas szerint a pörkölt sokkal finomabb lesz, ha egy kanál saját készítésű lecsót is teszünk bele.

A lecsót télire úgy készítjük – mindez csupán fél óra –, hogy egy nagyobb edénybe feltesszük a paradicsomot főni. Amikor levet enged, beletesszük a felszeletelt paprikákat és a sót, majd körülbelül 10 percig főzzük. Ennek elteltével keverünk bele egy csapott teáskanál szalicilt. Üvegekbe zárjuk, melyeket száraz dunsztba helyezünk, amíg ki nem hűlnek.

A paradicsombefőzés sem ­bonyolult művelet. A megmosott paradicsomokat fél percre dobjuk forró vízbe. Így nem fő meg, de a héját könnyen lehámozhatjuk. Kivágjuk a zöldjét és felaprítjuk. Utána ízesítjük (só, bors, bazsalikom, ízlés szerint), főzzük, dunsztoljuk és már kész is.