Furcsa, csendes ez a farsang, a táncos lábak még pihenhetnek

Már egy hete farsang van. Ez az esztendő legvidámabb szakasza, amelyet bálok, baráti találkozók, s farsangi étkek jellemeznek. Idén viszont ez a néhány hét furcsára sikeredett, a koronavírus átírta a programot, erre az esztendőre megváltoztatta az évszázados hagyományt. Ez persze nem azt jelenti, hogy felednünk kell a szokásokat, csak annyit, hogy most a járvány miatt óvatosabbnak kell lennünk.

A farsangról Fuksz Márta, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzos muzeológusa azt mondja, ez egy kicsit fordított világ. A karácsonyi Krisztusvárás után és a negyvennapos nagyböjt előtt a farsangi időszakkal kap egy lehetőséget az emberiség, hogy kiengedje a gőzt, amikor a decemberi disznóvágások utáni bőséges ételmennyiséget el lehet fogyasztani. Maga a karnevál is, aminek most van ideje, a latin carne, a hús szóból származik. Az ilyen karneváli mulatságok nálunk bő félezer éve kezdtek divatba jönni, Mátyás király idején itáliai nagy farsangok voltak. Nagy utcabálok, álarcos felvonulások.

Tolnában is divatban voltak az ilyen maszkos alakoskodások, a kántálások, amikor fiatal lányok, fiúk csoportokban jártak jókívánságokat mondani, hogy ezzel a szómágiával távol tartsák a bajt, a betegséget a ház lakóitól, ahova betértek. Ezért járt fizetség, bor, szalonna, bab, fánk, amely esténként a fonóházban, kocsmában tartott farsangi bálon elfogyott.

A fánk jellemző farsangi étek, lehetett szalagos vagy csöröge, a németek lakta helyeken, így Nagymányokon, Dunaföldváron pretzelt, perecet is sütöttek. A tészták mellett szokás volt a disznóvágások idején a kocsonya készítése, a bálokba el is vitték, mint a töltött káposztát, meg a sült disznóságokat.

A termékenység, bőségvarázslás, időjárásjóslás időszaka is volt a farsang. A húshagyókedd időjárásából próbáltak következtetni a további hónapokra, meg a termés nagyságára, így például Kölesden és még sok helyen tánc közben magasra ugrottak, hogy a kender magasra nőjön. A húshagyókedden morzsolt kukoricát pedig belekeverték a vetni való közé, hogy jobb legyen a termés, s a tyúkoknak is adták, hogy jobban tojjanak.

A farsang végén a tél temetése volt szokásban, ezt a hagyományt őrzi ma is a mohácsi busójárás. A betelepülő szlovákok pedig meghonosították errefelé is a kiszebábégetést mint téltemető, gonoszűző szokást.

Fuksz Márta a mulatságokról, a táncról is beszélt, arról, hogy eleink hogyan farsangoztak, viszont Jóföldi Gabriella, a Bartina Néptánc Egyesület elnöke csak arról, hogy most nincsenek bálok. Mert november 11. óta nem tudnak összejönni, még kisebb csoportokban sem. A Babits Kulturális Központban már tavasszal sem tudtak próbálni, az iskolákban nyár elején valamelyest tudtak találkozni, mozogni, de a Covid miatt most erre semmi lehetőségük nincs.

Amiben a világot sújtó járvány legkevésbé rontotta a farsangot, az az ilyenkor hagyományos ételek készítése. Ilyeneket sorolt Kovács János Venesz-díjas mesterszakács.

Az első természetesen a fánk. Ebből van sokféle, a hagyományos farsangi, a szalagos, a csörge, vagy mondják úgy is, csöröge, a kelt palacsintatésztából készült lábatlan.

Emellett a húsételek, a savanyú leves belsőségekből, a káposztás birkahús, és a farsangra igazán jellemző, a kocsonya. Ezt gondosan, türelmesen, sok órán át kell főzni, mondta Kovács János. Olyan húsokból, kizárólag disznóhúsból, fülből, lábból, csontból, bőrből, amelynek kollagéntartalma magas. Fontos a víz mennyisége is, mert ha az sok, akkor nem lesz kocsonya belőle.

Ami lényeges, az első forrás után a habot le kell szedni, s utána lassú, gyöngyöző forrás mellett öt-hat órán át főzni. Csak így lesz a kocsonya szép, tiszta, átlátszó.

Sárközben, amikor a húsok, csontok feladják a zsírjukat, megszórják őrölt fűszerpaprikával a tetejét, ettől olyan szép mélysárga, mondhatni aranyszínű lesz a kocsonya. A zsírt természetesen leszűrik, papírszalvétával leitatják. Nem volt szokás bezöldségelni, csak a fokhagyma és a vöröshagyma adta meg a jellegzetes ízét. Annyi fokhagyma került bele, hogy annak kiérződött az íze, meg a jó félmaréknyi szemes fekete bors­nak, amit beleszórtak.

Ha megfőtt a hús, óvatosan, hogy ne törjön össze, kimerik a levet, s a húsokat kicsontozva kis tálakban hagyják hűlni. Ez azért célszerű, mert mikor azokra rámerik a szobahőmérsékletű kocsonyalét, azok már nem úsznak, hanem maradnak az edények alján. Ezután már csak egy éjszakára hidegben kell hagyni állni, s utána lehet citrommal, ecettel vagy a tetejére szórt őrölt paprikával ízesítve megenni.

Tavasztól szeretnék bepótolni az elmaradt bálokat A bartinások néhány online versenyen indultak, és szép sikereket értek el az egyesület szólótáncosai, de már párban táncolni sem lehet, ezért ez most nekik egy nagyon rossz periódus. Annyira rossz, hogy a Bartina szempontjából most a farsang nem is értelmezhető. Legfeljebb reménykednek, hogy február elejétől esetleg enyhül az egyébként jogos szigor, s talán, mert idén február 17-ig tart a farsang, az utolsó két hetében találkozhatnak. Korábban ilyenkor nagy élet volt náluk, híres volt megyeszerte a Bartina-bál, ugyanúgy, mint a gyerekfarsang, s ott voltak nyitótánccal nagyon sokszor mások báljain is. Most attól tartanak, hogy elveszítik táncosaik egy részét, mert egy-két gyerek már azt mondta, rájött a Covid alatt, hogy jól megvan ő tánc nélkül is. Az oltás hozhat megoldást – mondta Jóföldi Gabriella –, ha attól újra kedvezőre változik a helyzet, tavasszal bepótolják, ami a járvány miatt most elmarad.

Borítóképünk archív felvétel