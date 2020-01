Gazdájukat várják az elkóborolt ebek

Sok kutya indult meg riadtan a szilveszteri tűzijáték miatt. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a gazdi felelőssége gondoskodni arról, hogy az állat ne tudjon elszökni.

Országosan mintegy hatszáz kutyáról tudnak, amely szilveszter éjjel elkóborolt – mondta Fiáth Szilvia, a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány vezetője. A szervezet működteti a szekszárdi kutyamenhelyet, ahol újév napján hat világgá ment kutyát fogadtak be, és másnap még kettőt. Négy állatért már jelentkezett a gazdája, másik négy viszont még várja, hogy menjenek érte.

Sokan azért fordultak a menhelyhez, hogy segítséget kérjenek eltűnt állatuk megtalálásban. Ebben hasznát vették a közösségi portáloknak, ugyanis több ezren megosztották a Facebook-beosztásokat. Fiáth Szilvia hozzátette, hogy könnyíti a dolgukat az is, ha egy kutya a jogszabályoknak megfelelően chippel ellátott. A Szekszárd környékén talált állatok esetében viszont ez nem mindegyiknél volt így.

Dr. Tolnai Kata állatorvos azt hangsúlyozta, hogy a gazdik felelőssége, hogy a kutyájuk ne tudjon elszökni. Mint mondta, nem támogatja a tűzijátékozást, viszont megúszni sajnos nem lehet. Nemcsak szilveszterkor, hanem akár augusztus 20-án, vagy egy falunap előtt is gondolni kell arra, hogy a durranások megrémiszthetik a kutyát. Érdemes előre érdeklődni az állatorvosnál, hogy milyen nyugtatót ajánl, ezt azonban nem szabad az utolsó pillanatra hagyni, mert van olyan feszültségoldó készítmény, amelyet már egy héttel előbb el kell kezdeni adagolni.

Azoknál a kutyáknál, amelyek nagyon érzékenyek a tűzijáték zajára, nem megoldás bezárni a kennelbe, ugyanis hiába nem tudnak elszökni, végig rettegik a robbanások idejét. Ennek pedig az lehet a következménye, hogy a következő alkalommal még rosszabbul viselik az ilyen hanghatásokat. Egy kutya számára egy két méter magas kerítés sem akadály, ha megindul. A legjobb, ha a gazdi előre készül az állat feszültségoldására, és mellette van a tűzijáték ideje alatt.

Az állatorvos arról is beszélt, hogy a Vigyél Haza Alapítvány jóvoltából Magyarországon több mint kétszáz helyszínen van mód kutyachip leolvasására. Szekszárdon a csatári körforgónál lévő Mol kúton. Így ha valaki talál egy elkóborolt kutyát, beviheti, ott leolvassák az azonosítót, majd értesítenek egy állatorvost az előre leadott listáról, aki a PetVetData rendszerből lekéri a gazdi adatait, és az állat tulajdonosának megadja a megtaláló elérhetőségét. Dr. Tolnai Kata nemcsak ebben a programban vesz részt állatorvosként, hanem szilveszterkor egy másik szervezet önkénteseként is segített. Elmondta, hogy az év utolsó napján 20-25 hívás érkezett hozzá, és kérték tőle chip alapján a kutya gazdájának beazonosítását.

Arról is beszélt, hogy a kutyákat 3-4 hónapos korukban kell chippel ellátni, adás-vétel során pedig csak olyan kutya cserélhet gazdát, amely már rendelkezik ezzel. A chip regisztrációja az állatorvos feladata, ehhez azonban tanácsos a tulajnak nemcsak a nevét és a lakcímét megadnia, hanem telefonszámát is, így ha elkóborol egy kutya, könnyebben visszajuthat hozzá. Ha pedig változnak az adatok, azt jelezni kell az állatorvos felé. Fontos az ivartalanítás is, mert utána kisebb arányban szöknek el az állatok.