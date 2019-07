Grill ételek illata lengte be a Holt-Duna partját

„Indul a parti, a Holt-Duna parti” néven szervezett szabadidős programot a Bogyiszló Jövője Alapítvány. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is volt sütőverseny tárcsán és grillen, amelyre ezúttal hat csapat nevezett. A Csak a java nevű formáció megvédte tavaly szerzett címét, így most is ők vihették haza a győzelemmel járó vándorvillát. A második helyen holtverseny alakult ki a Révész kocsma és az Arany Fácán nevű csapatok között, a harmadikok pedig a Szigeti harcosok lettek.

Az idei sütés központi eleme a cukkini volt, de nemcsak grillezve került a tányérokra ez a tökféle, hanem többek között rántottában, tésztával, mártás és krém formájában is. Sélleiné Valdraf Klára cukkinis süteményt készített, amellyel kiérdemelte a különdíjat. A zsűrit Boros István és Sass Erika, a Tepszi Ételbár tulajdonosai és Jóföldi Mária szakács alkották.

A programban szerepelt még sünizene és ugrálóvár a kicsiknek, lézerharc a kicsit nagyobbaknak és sörivó verseny az egészen nagyoknak. A napot retro disco zárta Pike dj-vel.