Gyermekek gyógyítására gyűlik a pénz a szekszárdi kisboltban

A bolti eladó kezdeményezése gyermekek javát szolgálja. Évente akár százezer forintot is visz a kórháznak. A visszajáró vevőkör méltányolja a mások érdekét szolgáló tevékenységet.

Gyűlnek a fémpén­zek a szekszárdi kisboltban elhelyezett, úgy két és fél literes üvegedénybe. Vásárlók hagyják ott a visszajárót, miután nyugtázzák, hogy a pénz a pécsi gyermekgyógyászati klinika daganatos betegeinek felépülését hivatott segíteni. Az eladó, Schaffler Szilvia, ahogy mondani szokás, személyes érintettség okán indította útjára ezt a kezdeményezést, öt évvel ezelőtt.

– Kislányomat is ott kezelték ekkoriban – kezdte történetét. – Így férjemmel együtt, magam is gyakran megfordultam a gyermekonkológián. Tapasztaltam nemcsak a lelkiismeretes ellátást, hanem azt is, hogy időnként, például ünnepek előtt magánemberek küldtek süteményeket, gyümölcsöket a kis betegeknek. Mondanom sem kell, hogy ezeket a finomságokat milyen nagy örömmel fogadták. Megható jelenet volt, amikor egy tizennyolc éves fiú, egykori páciens, egy-egy szelet csokoládét hozott, mindegyik papírjára azt írta rá: gyógyulj meg! Ez adta az ötletet nekem is. Arra gondoltam, a tulajdonos engedélyével elhelyezek a boltban egy üvegedényt, elkezdem a gyűjtést a gyermekek javára, aztán vagy sikerül, vagy nem.

Már most kijelenthetjük, hogy sikerült. Az első évben száznegyvenezer forint jött össze a visszajáró apróból. Sok ez, vagy kevés? Ez már viszonyítás kérdése. Az elherdált milliókról az újságokban olvasva, azokhoz képest kevés, egy kicsiny szekszárdi élelmiszerbolt lehetőségeit tekintve nagyon sok. Hatásában pedig még több, hiszen az összegyűjtött pénz például gyógyászati eszközök beszerzéséhez járul hozzá.

– Az elmúlt öt esztendő valamennyi évében vagy megközelítettük, időnként meg is haladtuk a százezer forintos átlagot – vont mérleget az eredményről. – Ezt azért is tartom jelentősnek, mert ma már az emberek a visszaélések láttán, érthető módon nagyon meggondolják, hogy mire adakozzanak. A hitelesség elengedhetetlen, éppen ezért az összeget igazoló számlát mindig kiteszem a bolt falára, ugyanígy a pénzből vásárolt eszköz fotóját is. A pénzt az elmúlt években, a lányom szükséges kontrolljain, személyesen vittem Pécsre, ahol az osztály valamelyik orvosa, vagy a kórházi alapítvány munkatársa vette át.

Általában megoldható házon belül a fémérmék beváltása, ami azért is üdvös, mert ezt a munkát sem a bankok, sem a posta nem vállalja ingyen. Ez persze nem is csoda, ha meggondoljuk, hogy a gyűjtőedény megtelt állapotban tizennyolc kilogrammot nyom, tehát van mit rendszerezni és rollnizni.

A kisbolt eladója nem tartozik azok közé, akik egy-egy ilyen ötletet és eredményes megvalósítását széles körben reklámoznának. Az érdeklődő vásárlóknak szívesen elmagyarázza, hogy mi célt szolgál a gyűjtés. Bár erre egyre kevésbé van szükség, hiszen a vásárlók többsége visszajáró vevőkört alkot. Ők ebben a közösségben ismerik és méltányolják a kezdeményezést, miként a példa mutatja, nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is. Schaffler Szilvia gyermeke egyébként jól van és továbbra is rendszeres vendég Pécsen: de már az ottani egyetemen, hallgatóként.