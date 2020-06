Gyermeknapi horgászverseny volt Sióagárdon

Megtarthatta ez évi első gyermekhorgász versenyét a Sióvölgye Horgász Egyesület. Mint azt a sióagárdi szervezet vezetője, Pesti Gyuláné elmondta, a szombati gyermeknapi rendezvény ideje alatt az időjárás igencsak kedvező volt, ezt megrendelte, csakúgy, mint a múlt keddi szakkörre.

Kilenc óvodás, tizenöt alsós, és tizenhárom felsős gyermek versenyzett. Azért, hogy ne gyűljön egyszerre össze nagy tömeg, a kifogott halat a versenybírák azonnal bejegyezték, a kategóriák pedig nem egyszerre, hanem eltérő időpontokban mérték össze tudásukat. Az óvodások közül Nagy Zsombor fogta a legtöbb halat, a második Poór Zsófia, a harmadik Kiss Dávid lett. Az alsósok versenyét Háry Mira nyerte, őt helyezésben és a fogások számában Háry Nóra követi, szintén dobogós lett Licker Emese. Acsádi Bence bizonyult a legjobbnak ezen a napon a felsősök közül, Schüller Janka másodikként, Horváth-Varga Hanna harmadikként végzett. Összesen 184 halat sikerült horogra akasztania a versenyzőknek.

A verseny díjait egyrészt a MOHOSZ gyermeknapi pályázatán nyerte a sióagárdi egyesület, de támogatta az eseményt a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Kriger-Házak Kft., Csécsei Zoltán és Kollerné Szűcs Eszter. Köszönet illeti Sági Józsefet és családját, hiszen évek óta biztosítják a gyerekek számára a verseny rendezésének lehetőségét. A helyi önkormányzat a regisztráláshoz, eredményhirdetéshez szükséges pavilonokat, asztalt, padot bocsátotta a verseny szervezőinek rendelkezésére.

Pesti Gyulánétól azt is megtudtuk, hogy a felnőttek június 20-án Baján mérethetik meg magukat. Sióagárdról legfeljebb negyvenen mehetnek, a létszám már május 20-án betelt. – Van új vándorkupánk is. Az egyiket tavaly elvitték. Erre akkor van lehetőség, ha valaki egymás után háromszor nyer versenyt – tájékoztatott az elnök. Kiderült, megtartják a szokásos horgász tábort is, de a vezető arról is beszélt, hogy az elkötelezett horgászok a veszélyhelyzet idején is hódoltak szenvedélyüknek. Ő maga is alig tette ki a lábát otthonról, lényegében csak horgászni járt el. A múlt héten például egy nyolcvan centis harcsa akadt a horgára, amelyet elengedett, valamint tapasztalati szerint a kárászok is kezdenek feléledni.