Gyönyörű lányok jutottak tovább

Lezárult a Tündérszépek szépségverseny megyei fordulója, így megvan az a négy hölgy is, akik olvasóink, valamint a zsűri döntése nyomán továbbjutottak a regionális megmérettetésre.

A Tündérszépek szépségverseny megyei fordulója idén is sok szép hölgyet mozgatott meg, portálunkon és a Tolnai Népújság hasábjain összesen tizenöt fiatal nő portfólióját és bemutatkozását tekinthették meg olvasóink. Mint ismert, a lányokra értékeléseket is leadhattak. Október 28-án lejárt a szavazási időszak, olvasóink pedig Tarczal Mónika Máriának (Madocsa) adták a legmagasabb értékelést, aki közönségdíjasként képviselheti megyénket a következő fordulóban.

A Köllő Babett színésznő, Djokics Zseljko, az Atomerőmű KSC Szekszárd vezető edzője, Finta Viktor, a Tolnai Népújság főszerkesztője, Mártonfai Dénes fotóriporter, valamint Hargitai Éva online szerkesztő alkotta zsűri három lányt juttatott tovább. Döntésük értelmében az első helyen Bors Flóra Anna (Szekszárd), a másodikon Takács Rita (Szakály), a harmadikon pedig Oroszi Nikoletta (Simontornya) végzett.

Köllő Babett értékeléséből kiderül, minden általa preferált versenyző más karakterrel ragadta meg. Ki a szépség mellett róla sugárzó külső-belső harmóniával, belső egyensúllyal, ki pedig elegáns szépségével, finom, visszafogott, szelíd nőiességével, míg más kedves, természetes bájával nyerte meg a bonyhádi származású művésznő támogatását.

Dojkics Zseljko viszont pont a közös vonásokat emelte ki. – Az általam kiválasztott hölgyeknek közös jellemzője, hogy mindegyikük természetes szépség. Számomra az ilyen hölgyek jelentik az igazi női ideált. Van belső kisugárzásuk, gyönyörű, karcsú az alakjuk, szép az arcuk, smink nélkül is bátran bármikor kimehetnek az utcára, úgy is vonzzák az emberek tekintetét. Nem volt egyszerű sorrendet felállítani közöttük – mondta a szekszárdi női kosárlabdacsapat edzője.

A zsűri tagjai mindannyian gratulálnak a versenyzőknek, és sok sikert kívánnak a továbbiakhoz is. Október 31-én kezdődik és november 11-ig tart a regionális forduló, mely során olvasóink ismét értékelhetik a régió három megyéjének tündérszépeit, támogatásukon is múlik, hogy lesz-e Tolna megyei lány a szépségverseny országos fordulójában. A közeljövőben sor kerül a megyei forduló díjátadójára is, ahol a hölgyek átvehetik értékes nyereményeiket, amiről szintén tájékoztatjuk majd olvasóinkat is.