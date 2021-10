Ha ősz, akkor eljött a divatos férfi pulóverek ideje

A pulóverek a férfi ruhatár kötelező alkotóelemei. Az elérhető fazonok és színek, valamint kombinálási lehetőségek száma végtelen. Összefoglalónkban megpróbálunk segítséget nyújtani a megfelelő férfi pulóverek megtalálásához, valamint beszerzéséhez. Meleg és puha viseletet biztosítanak, garantálják a stílusos megjelenést.

A férfi pulóver lehet laza, sportos, de komoly és elegáns is. Mindkét változatból érdemes beszerezni néhányat. Amellett, hogy meleg és puha viseletet biztosítanak, garantálják a stílusos megjelenést. A pulóverek kötelező elemei a gardróbszekrénynek, amelynek köszönhetően igen széles választékban kaphatóak. A lazulós hétvégékre, a bulikba és a kirándulásokra érdemes egy sportosabb, színes vagy mintás változat, például egy férfi melegítő mellett dönteni. A hétköznapokra pedig egy alakra simuló, sötétebb árnyalatú, V-nyakkal ellátott pulóvert ajánlott választani. A pulóver olyannyira meghatározó darabja a szettnek, hogy általa könnyedén varázsolható a sportos outfitből egy elegáns. Ehhez csupán le kell cserélni a kapucnis változatot egy finomkötött, V-nyakú pulóverre. A vastagabb pulóverek az őszi és a tavaszi időjárásban még a dzsekit is tökéletesen helyettesítik. Télre érdemes beszerezni néhány meleg gyapjúpulóvert, a nyári hűvös estékre pedig néhány finomkötésű darabot.

Mindenki könnyedén megtalálhatja a kedvencét

A kényelmes kapucnis pulóverek a laza és sportos stílusuknak köszönhetően egy minimalista jogger nadrággal is jól mutatnak. Továbbá trendi megjelenés varázsolható általuk, ha egy parka kabát, farmerdzseki vagy bomberdzseki is felkerül hozzájuk. A bátrabbak gyapjú- vagy szövetkabáttal is kombinálhatják a kapucnis pulóvereket. A férfi kötött pulóverek igazán sokoldalúak és komfortos a viselésük. A V-nyakú változatok galléros inggel is hordhatóak. Ennek köszönhetően megfelelnek a business casual és a smart casual szettek szabályainak. A kerek nyakú pulóverek inkább laza viseletnek számítanak. A férfi kardigánokról is érdemes szót ejteni, hiszen könnyedén stílusos szettek varázsolhatóak a segítségükkel. A szűk szabású kardigánok határozottan az elegáns vonalat képviselik. Egy klasszikus fekete, fehér vagy szürke kardigán farmerrel és pólóval sose lehet rossz választás. Persze nem muszáj a klasszikus színeknél maradni, a kék, a zöld és a mustársárga kardigánok is tökéletes kiegészítői lehetnek a különféle szetteknek. A garbóról is érdemes szót ejteni, mivel az utóbbi években bekerült a legdivatosabb viseletek közé. A karcsúsított változatot érdemes bőrdzsekivel vagy sportzakóval viselni. Ennek a szettnek az áll a legjobban, ha minden eleme sötét színű. A lazább, bővebb változatot pedig egyszerűbb ruhákhoz érdemes felvenni, inkább hétköznapi viseletnek számít. Utóbbi esetben jó, ha van némi kontraszt a nadrág és a garbó színe között. Az answear.hu kínálatában mindenki könnyedén megtalálhatja a saját kedvencét, hiszen különféle kialakításokkal és színekkel rendelkező pulóverek közül lehet választani. A széles kínálat a sportos, kapucnis pulóverektől, egészen a finomkötött, elegáns változatokig terjed.