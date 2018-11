Harcművészetet is tanul az ügyész

A főügyészség védelmi megbízottja, sportfelelőse, dr. Borsos Balázs katonai hagyományőrzéssel foglalkozik, japán harcművészetet tanul és trombitál egy zenekarban.

Dr. Borsos Balázs nyomozó ügyész volt az egyik szervezője az ozorai csatát bemutató évfordulós rendezvénynek. Már iskolás kora óta érdekli a hadtörténelem. Katona szeretett volna lenni, de ott matematika volt a felvételi tárgy, és az nem tartozott a kedvencei közé.

Mivel a tanári hivatás sem vonzotta, a jogi egyetem mellett döntött, katonai ügyészi pályára készült. Az akkori Szegedi Katonai Ügyészségen töltötte a gyakorlatának nagy részét, a szakdolgozatát is a katonai büntetőeljárásról írta. Amikor végzett az egyetemen, nem volt hely a katonai ügyészségen, végül a nyomozó ügyészségre került, ahol a közelmúltig foglalkozhatott az egyenruhások ügyeivel is, mert a hivatásosok által elkövetett cselekmények is részben hozzá tartoztak. Az utóbbi években azonban ezek a bűnesetek egyre inkább a Központi Nyomozó Főügyészség Kaposvári Regionális Osztályára kerültek a jogszabályi változások folytán.

A sok lehetséges jogi pálya közül főként azért választotta az ügyészi hivatást, mert a törvényesség betartatása a feladatuk. A nyomozó ügyészi munkát azért szereti, mert e területen sokféle üggyel kapcsolatba kerül és a nyomozás legelejétől a bírósági vádképviseletig végig vihet egy-egy ügyet, a nyomozások során pedig nem csak irodai munkát kell végeznie. Az igazi sikerélményt azonban az jelenti, hogy ha lehetséges a sértettnek igazságot szolgáltatni, válaszolta kérdésünkre dr. Borsos Balázs.

A szorosan vett ügyészi munka mellett sok mindennel foglalkozik. A főügyészség kijelölt védelmi megbízottja, ami nagy vonalakban annyit jelent, hogy a megye összes ügyészségére vonatkozóan intézkedési terveket kellett összeállítania veszély- és katasztrófahelyzetek esetére, amelyeket karban is tart. Ha a szükség úgy hozná, ő tartaná a kapcsolatot a területi honvédelmi és katasztrófavédelmi szervekkel. Ezenkívül az ügyészség sportfelelőse.

Unokatestvérével 2009-ben csatlakozott egy megyei honvéd hagyományőrző egyesülethez, majd másokkal együtt létrehozták ennek a bonyhádi tagozatát. Kezdetben a helyi ünnepségeken álltak díszőrséget, és kutatni kezdték a helyi katonasírok történetét. Egy kanadai-magyar repüléstörténész segítségével a Kismányok környékén a II. világháborúban lezuhant repülőgép esetének feltárásában is segédkeztek.

Amikor már támogatást kaptak a bonyhádi önkormányzattól, úgy döntöttek, hogy az 1848-as hagyományőrzéssel foglalkoznak és ehhez egyenruhákat kezdtek beszerezni. Idén januárban bonyhádi székhelyű egyesületet alapítottak Perczel Miklós Nemzetőr Bandérium néven, amelynek kizárólagos célja a katonai hagyományőrzés, illetve, hogy Bonyhádon és környékén felelevenítsék az 1848-as hagyományokat. A csapatot nemzetőr hadnagyként ő vezeti, amikor korhű egyenruhában kell megjelenniük egy-egy rendezvényen.

Szó van arról is, hogy az 1956-os nemzetőrség korszakát bemutassák. Nekik nem volt egyenruhájuk, így az 56-os rendezvényeken korhű polgári öltözékben állnak díszőrséget. Az új egyesület elnöke – Bodai Barna – hadtörténész hallgató Budapesten, őt és fiatal társait érdekli a Napóleon-korabeli hagyományőrzés is, ezért várhatóan e korszakok szerint tagozódik majd az egyesület a jövőben.

Színes, változatos az életútja Dr. Borsos Balázs 1985-ben született Bonyhádon, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban érettségizett német-magyar kéttannyelvű szakon, Szegeden végezte el a jogi egyetemet. Egyetem után dolgozott Budapesten a bevándorlási hivatalban, majd a bonyhádi ügyészségen folytatódott a pályafutása. 2012-ben került az akkori Szekszárdi Nyomozó Ügyészségre, amely jelenleg összevonás folytán Szekszárdi Járási és Nyomozó Ügyészségként működik. A tervek szerint a közeljövőben Szekszárdon megszűnik, és régiós szintre kerül az ügyészségi nyomozás, így járási ügyészként folytathatja pályafutását. Bűnügyi szakjogász végzettséget szerzett 2016-ban. Nős, felesége szintén jogász. Szekszárdon élnek.

A katonai hagyományőrzésen kívül még japán harcművészetet tanul Budapesten, e mellett még trombitán is muzsikál a Nagymányoki Városi Fúvószenekarban.