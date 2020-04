Három és fél hónap után került vissza gazdáihoz a kutya

A szekszárdi kutyamenhelyet üzemeltető alapítvány vezetője szerint időnként történnek csodák. Három és fél hónap után került elő Ria, a fekete kutyus, akit gazdái boldogan vittek haza.

Igazi boldog véget érő történet Riáé, a fekete kutyusé, akinek három és fél hónappal ezelőtt veszett nyoma. Fácánkerti gazdái sokáig keresték, hiába.

Egy olvasónk kereste meg lapunkat szombat délután az alábbi történettel. Szekszárdon egy melléképületben találtak egy rendkívül félős kutyust. Mint mesélték, nem lehet tudni, hogy mi minden történt a jószággal, ugyanis amint közelítettek felé, a kutya igyekezett elbújni, csak a hátát mutatta nekik. Aztán némi élelem és néhány kedves szó hatására az állatban lévő feszültség is oldódott, és kiderült, hogy az eb igen jámbor és kedves. És az is, hogy megsebesült, valószínűleg egy drótcsapdában akadt fenn, és sérülésének egy része még nem gyógyult meg teljesen.

Megtalálói, bárhogy fájlalták is, nem tarthatták meg a kutyát, ezért elvitték a szekszárdi menhelyre. Állítólag a négylábú ettől igencsak elszomorodott. Így aztán még nagyobb volt a boldogsága, amikor gazdái érte jöttek.

Mint azt Fiáth Szilviától, a menhelyet üzemeltető Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány vezetőjétől megtudtuk, a kutya ivartalanítva, oltva volt, és regisztrált chippel is rendelkezett. Ria december végén veszett el Fácánkertből. Tulajdonosai mindenütt keresték, Szekszárdon is, mert úgy hallották, hogy a városban kószál. De sajnos nem találták. Amikor megtudták, hogy háziállatuk megvan, nem hittek a fülüknek, majd azonnal elindultak érte. Óriási volt az örömük, a kutyus pedig boldogságában szinte beszélt, ugrált, bújt. A gazdik rögtön el is intézték, hogy Riát sebesülése miatt még aznap este megnézze egy állatorvos.

Töretlenül hisznek a csodákban Fiáth Szilvia megjegyezte, hogy hisznek a csodákban, mert időnként megesnek. Arról is beszélt, hogy Ria története is bizonyítja, milyen fontos, hogy a kutyának regisztrált chipje legyen, hiszen ha egy kutya bekerül egy menhelyre vagy állatorvoshoz, nyilvánvalóvá válik, hogy kihez tartozik. Az ebeket nemcsak a menhelyeken, állatorvosnál lehet beazonosítani, de több MOL-kúton is van mikrochip-leolvasó, az itt dolgozók pedig készséggel segítenek. Szekszárdon például a Csatári toroknál lévő töltőállomás rendelkezik ilyen eszközzel. Miután leolvasták a chipet, értesítik az állatorvosokat, akik rendelkeznek az adatokkal. Azok a szakemberek, akik részt vesznek ebben a munkában, önkéntesként segítenek, nem egyszer hétvégén, ünnepnapon és éjszaka.

Borítóképünkön: Ria öröme elképesztő volt, amikor megérkeztek érte gazdái a menhelyre