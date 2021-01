Három lány, akik már bejutottak a Tündérszépek első fordulójába

Néhány Tolna megyei lány már meg is kapta a lehetőséget, hogy valóra váltsa álmait a Tündérszépek versenyén. Közülük most hármat mutatunk be. Csatlakozz hozzájuk te is!

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Folyamatosan zajlik a Tündérszépek 2021 versenyünkre jelentkező lányok előzsűrizése, amelynek során elkezdtük válogatni azon lányokat, akiket fotózásra hívunk. Közülük mutatunk meg most három ifjú hölgyet, akik már bejutottak a legjobb harminc közé. Nézd meg, kik kaptak már meghívót, és ne feledd: még te is jelentkezhetsz, ha közéjük szeretnél kerülni! Kovács Melinda Bátaszékről jelentkezett a versenyre, s a zsűri döntése nyomán hamarosan részt vehet a fotózáson A szekszárdi Katona Henrietta ugyan saját portfólióval nevezett a Tündérszépek 2021-es kiírására, de neki is felkínáltuk a lehetőséget egy ingyenes fotózásra Varga Zsófi Réka Dombóvárról küldte el jelentkezését versenyünkre, és kérte, hogy készítsük el portfólióját Tízmillió forint összdíjazás, egyéves autóhasználat és modellszerződés, tévés show-műsor, új lehetőségek, országos ismertség, élmények, dicsőség – ez mind-mind a Tündérszépekre vár, nem csoda, hogy már egyre gyűlnek a jelentkezések az első, megyei fordulóra. Nem akármilyen segítőjük lesz a Tündérszépek országos döntőbe jutott versenyzőinek: az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna házigazda mellé mentorként csatlakozott a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea és a 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter is. A Tündérszépek versenyünk győzelme felé az első lépés, hogy a gyönyörűségek jelentkezzenek a tunderszepek.hu-n. Saját portfólióval is lehet nevezni, de akkor sem kell lemondani a versenyről, ha nincs saját képsorozatod, hiszen ingyenesen elkészítjük portfóliódat. Egyúttal itt is arra buzdítunk minden hölgyet, hogy jelentkezzen a mostani megmérettetésre, vagy buzdítsa erre ismerősét. Mi tudjuk, hogy a Tolna megyei lányok a legszebbek az országban, most be is bizonyítjuk! Borítóképünk: három lány már bejutott a Tündérszépek első körébe