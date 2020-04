Hatalmas pontyokat akasztottak a szekszárdi fiatalok

Szekszárdi kötődésű fiatalok emeltek ki gyönyörű pontyokat a Baranya megyei Merenyén található horgásztóból a múlt héten. Portálunk megkeresésére a trió egyik tagja, Csordás Viktor mesélt az egy hétig tartó horgászkalandról. Barátnőjével és jó barátjával, Gyurik Szabolccsal utaztak le a Baranya gyöngyszemeként ismert 120 hektáros vízterületre, ahol bojlis módszerrel fogtak 20 kiló körüli példányokat (a használt bojli egy különleges ízkeverék: kagyló, szilva és máj).

Viktor elmondta, édesapja révén szerette meg a horgászatot, s immáron tizenkét éve űzi. Évente kétszer egy hétre látogatnak el a merenyei horgásztóra, és ezúttal úgy vágtak neki a túrának, hogy ha törik, ha szakad, meg kell legyen a húszkilós álomhatár. Jöttek is a jókora halak, Viktor két fogása is meghaladta a kitűzött célt: 20,20 és 20,34 kg. Bár azt hozzátette, hogy utóbbinál (mely egyébként pontyból az új rekordja is egyben) nagy segítségére volt Gyurik Szabolcs.

Szabolcsnak ugyan nem sikerült csatlakoznia „húszkilós klubhoz”, de mindössze hatvan grammal maradt el ettől. Viktor barátnője, Boglárka pedig egy egyéni rekordot jelentő 11,10 kilós példányra lehetett a legbüszkébb.