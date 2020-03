Hazatért, ott nagy becsben tartják

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

Loridonné Bozóti Edit fogtechnikus a megyeszékhelyről költözött vissza szülőhelyére, Nagydorogra. Hosszú ideig Szekszárdon élt, fél évet Németországban dolgozott, aztán visszatért a szülőfalujába. Három kistelepülés – Gyönk, Nagydorog és Tevel – fogorvosait szolgálja ki. Kényszerűség szülte a hazaköltözést: az édesapját ápolta utolsó éveiben.

– Szeretem a dorogiakat, és ők is szeretnek engem – mondja. – Becsülik, hogy sok mindent feladtam azért, hogy apámat gondozhassam. Ha végigmegyek az utcán, nem tudok senkit megelőzni a köszönésben. Eléggé vakra ment, amikor pályát választott, de nem bánta meg.

– Annak idején – meséli –, anyukám beszélgetett egy orvos ismerősével a pályaválasztási dilemmánkról, aki javasolta, hogy legyek fogtechnikus. Maga a szó rögtön megtetszett nekem, bár azt se tudtam, hogy mit jelent. Elsétáltunk Szekszárdon a fogtechnikai vállalat felé – ott volt a Mikes utca sarkán –, és láttuk a nagy ablakokon át, hogy fiatalok szép, fehér köpenyben vidáman serénykednek a Bunsen-égők között. Akkor azt mondtam: anyu, ez nekem tetszik. Így kezdődött. Aztán megszereztem a szakképesítést, és 16 évet ott dolgoztam.

A rendszerváltás után ebben a szakmában is szétesett a nagy, állami cég, és beindult a kisipar. Loridonné húsz éve kezdte a maszekolást, először csak másodállásban. Nagyobbacska fogtechnikai laborok bedolgozója volt, s aztán önállóvá vált. Nem volt ez könnyű elhatározás, hiszen az anyagok, eszközök, berendezések igen drágák. Rengeteget fejlődött minden, mégsem a technikai haladást tekinti az elmúlt évtizedek legzúzósabb változásának.

– Azért lett hirtelen annyi fogatlan beteg – vázolja a helyzetet –, mert a tb a rendszerváltás után kivonult a fogászatból. Azelőtt a nénik-bácsik még tartalék fogsorokat is csináltattak, pár száz forintért. Most, a 62 év felettieknek van támogatás kivehető, műanyag fogsorra; így egy alsó-felső protézis hatvanezer forint körül mozog. De az nem porcelán, és nem is annyira stabilan áll, mint a fix pótlás. A porcelánfog darabját 15 és 35 ezer forint között készítik a kollégák, ami egy kisnyugdíjasnak megfizethetetlen.

Próbálnak ügyeskedni az emberek, alkudozni az orvossal, a fogtechnikussal, vagy részletfizetést kérni, de ilyesmire nincs lehetőség.

– Ha egynek adnék kedvezményt – mondja –, annak kis helyen hamar híre menne, s mindenki kérne. Ezt nem lehet vállalni. Azt lehet és kell vállalni, hogy a technikus jól dolgozzon. Annak menjen a híre. Engem nagyon boldoggá tesz, amikor valaki eljön, és rám mosolyog az általam készített fogaival.