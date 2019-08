Ifjú hercegnők és lovagok táboroznak Fadd-Domboriban. Nem eltévedt időutazók ők, hanem a szekszárdi Babits iskola kisdiákjai, akik rendkívül izgalmas napokat élnek meg.

Első alkalommal tart a szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Lovagok és hercegnők tábort alsós kisdiákjai számára ezen a héten Fadd-Domboriban. A tábort Csernusné Kiss Edit, dr. Kovácsné Baldauf Éva és Horváthné Keresztes Anikó vezeti.

Csernusné Kiss Edittől megtudtuk, a tábor napközis jellegű, a gyerekek és kísérőik minden reggel helyközi járatos busszal jutnak ki az üdülőfaluba, és már ez is nagy élmény a gyerekeknek. Az időutazás, azaz a tábor célja pedig az, hogy olyan feledhetetlen programot biztosítsanak a hosszú nyári szünet alatt a kisdiákoknak, amellyel észrevétlenül, játszva tanulnak, sportolnak.

A pedagógusok megismertetik az alsósokkal a kor jellemzőit, a mai viszonyokra adaptálják a lovagi és hercegnői erényeket. Naponta egy-egy ilyen erényt kiemelnek, s azt sokoldalúan járják körül. A táborvezetők nem csupán megtervezték a foglalkozásokat, de kifejezetten erre a hétre egy munkafüzetet állítottak össze. Ebbe társasjáték, színező és öltöztető figura is került.

Csütörtökön stílszerűen a Bikali Élménybirtokra kirándul a csapat, péntekre pedig lovagi tornát és bált terveznek. A hercegnők lovagot választanak, és természetesen viselhetik azt a süveget és nyakláncot, amelyet a kézműves foglalkozáson készítettek. A fiúk lovagi tornán próbálhatják ki, mennyire működőképes a szintén maguk által készített sisak és pajzs, sárkány helyett pedig egy úgynevezett pinata-val küzdenek majd.

Ebből is látszik, hogy a kézműveskedésnek is fontos szerepe van a héten. A tábor zárásaként lesz sárkányhajózás is és lovaggá ütési ceremónia. A pedagógusok leleményének köszönhetően rejtvény, kincs- és sárkánytojás-keresés vár a héten a gyerekekre, a hétfői és keddi rekkenő hőségben pedig a strandolás sem maradt el.