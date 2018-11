Hiányozni fog a lakástakarék-pénztári támogatás

A legtöbb társasház lakástakarék-pénztári megtakarításból fedezte a különféle felújítási munkákat. Az ehhez kapcsolódó állami támogatás azonban két hete megszűnt, így aki eddig nem kötött megtakarítást, annak a jövőben nem éri meg ezt a takarékossági formát választania.

Szinte nincs olyan társasház az országban, amelyik ne lenne érintett a lakástakarék-pénztáraknál történt változásban. A legtöbben ennek a megtakarításnak köszönhetően tudták felújítani épületüket. Sok társasház most is rendelkezik lakástakarékkal, amit a jövőben beruházásra tudnak fordítani, új szerződést viszont már nem érdemes kötniük, mert nem jár utána állami támogatás. Megtakarítás nélkül azonban nem sok lehetőségük van korszerűsítésre, így a jogszabályváltozás nem csak azokat érinti rosszul, akik a jövőben az állami támogatással kiegészített megtakarításból tervezték otthonuk felújítását, hanem a társasházak lakóit is, akik későbbiekben az épület korszerűsítését szerették volna lakástakarék-pénztári összeg felhasználásával megvalósítani.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kutrovácz Jenő, az EPSOL Társasház-Üzemeltető és Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a kezelésükbe tartozó több társasháznak jelenleg is van megtakarítása, így az ott lakók a korábbiaknak megfelelően igénybe tudják venni az állami támogatást. A közös képviselő szerint nagyon jó konstrukció volt a lakástakarék-pénztár, a bankoknál kedvező feltételekkel tudtak így hitelt felvenni, ugyanis a megtakarítás volt a fedezet a kölcsönhöz, amelynek felhasználásával felújításokat tudtak végezni az ingatlanon. Kutrovácz Jenő hozzátette, volt olyan társasház, amely 28 millió forintot tudott ily’ módon felvenni, és az összeget tíz év alatt vissza is fizették a lakók. A közös képviselő úgy látja, abszolút kihasználták a lakástakarék-pénztár adta lehetőségeket, amely hiányozni fog a jövőben.

A piaci hatás A törvény, melynek értelmében megszűnt a lakástakarék-pénztárak állami támogatása, október 17-én lépett hatályba. Az új szabályozás csak az október 16-a után kötött szerződésekre vonatkozik, a meglévőket nem érinti. Így akik már rendelkeznek lakástakarékkal, továbbra is kapnak állami támogatást, ami évente legfeljebb 72 ezer forint. Hozzáértők szerint az, hogy megszűnt a lakástakarékok állami támogatása, komoly hatással lehet az ingatlanpiacra is. Eddig ugyanis nagyon sokan vásároltak lakást, illetve házat úgy, hogy a banki finanszírozás mellett felhasználták a lakástakarék-pénztári megtakarításukat is.

A Magyar Nemzeti Bank már jóváhagyta a Fundamenta új lakástakarék-pénztári termékét. A tervek szerint a lakáskassza saját forrásából fizetne ötszázalékos támogatást, a minimális megtakarítási idő hat év lenne, amelynek végén fix 2,9 százalékos hitelhez juthatnak az ügyfelek.