Hitter Zsolt táncpedagógusi munkáját ismerték el

Munkáját, elhivatottságát elismerte a szakma: Hitter Zsolt a múlt héten megkapta a Táncpedagógusok Országos Szövetsége Modern-kortárs táncpedagógus Nívódíját.

Felnőttként, tizenkilenc éves korától kezdett el a tánccal szervezett keretek között foglalkozni. Hidasról járt Bonyhádra, a művelődési központba, a Flamingó táncegyüttes óráira.

Gergelyné Lőrinczi Éva irányítása mellett gyorsan és eredményesen sajátította el a koreográfiákat. Wágnerné Pál Ágnes jóvoltából néptáncoktatói tanfolyamot is elvégzett. Nem telt el sok idő és sikeresen jelentkezett a Táncművészeti Főiskola társastánc-pedagógus szakára. Oklevelét 1996-ban vette át.

Egy ideig a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban dolgozott népművelőként és kivette a részét a tánctáborok szervezéséből is. Azután 2003-ban Adorján Gyöngyi, a bonyhádi Széchenyi Ist­ván Általános Iskola igazgatója arra kérte: társastánc tanítással járuljon hozzá a tánctagozat létrehozásához.

Így is történt, Hitter Zsolt elkezdte máig tartó pedagógusi tevékenységét. Nem felejti el megemlíteni: vele együtt érkezett a szakmai tanácsokkal máig sokat segítő Szarvas Szilvia kollégája, aki a modern tánc terén alkotott maradandót. Hitter Zsolt is kedvet kapott ehhez a műfajhoz. Másodszor is jelentkezett a Táncművészeti Főiskolára, ezúttal moderntánc-pedagógus szakra, ezt a stúdiumot 2008-ban végezte el.

A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola székhely intézményének tanára nemcsak a Völgység székhelyén, hanem 2017 szeptembere óta a Bátaszéki Kanizsai Dorottya általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában is tanít. Koreográfiái, diákjai sorra kiváló helyezéseket értek és érnek el.

Jóllehet távol áll tőle a rangsorolás – valamennyi tanítványára egyaránt büszke –, mégis, némi rábeszélés után elmondta: talán a legemlékezetesebb bemutatkozás tavaly­előtt a fővárosban, a Táncpedagógusok Országos Szövetsége versenyén volt, ahol a gyermek kategóriában induló csoportja maximum pontszámot ért el.