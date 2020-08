Horgászvizsgát csak online lehet tenni

Horgászokat érintő aktualitásokról számolt be lapunknak Szakács Szabolcs, a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (TOHOSZ) ügyvezető elnöke. Eszerint a koronavírus nem okozott kiesést a gazdálkodásban.

A koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt a tervezett időpontban elmaradt a TOHOSZ Küldött Közgyűlése. A gyűlést a vészhelyzet megszűnését követően, július 31-én tartották meg a harci faluházban. Szó esett itt a halgazdálkodás, a halőrzés, a kormorángyérítés, a versenysport és az utánpótlás-nevelés aktuális kérdéseiről. A TOHOSZ hasznosításában lévő vízterületeken – a Duna 1493–1520 folyamkilométer közötti, a Sió 0–58 folyamkilométer közötti, a Sárvíz 0–37 folyamkilométer közötti szakaszán, a Koppány csatornán Pári község északi határától a Kapos csatornába való torkollásig, a Keselyűsi Holt-Sión és a Szálkai víztározón – a halasítások a jóváhagyott halgazdálkodási terveknek megfelelően történtek, illetve zajlanak.

Emellett támogatott haltelepítésből is nagyobb mennyiség került a természetes vizekbe a kormány döntése alapján, ezek az Agrárminisztérium felügyeletével, a MOHOSZ Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (OHSZK) szervezésében és ellenőrzésével zajlanak. A süllőfészkek kihelyezése és a keszegek ívásának elősegítése sikeresen zárult a Szálkai víztározón és a Dunán egyaránt. A halőrzés terén a 2020-as évben már száz fölött van a szabálysértési eljárások száma. Ezek nagy része orvhalászat és érvényes horgászokmányok nélküli horgászat miatti intézkedéseket takar.

A kormoránok nagy károkat okoznak a természetes vizek halállományában, ezért a madarak gyérítése érdekében a TOHOSZ egyeztet az érintett vadásztársaságokkal, ami a vezetés reményei szerint nagyobb sikerrel jár, mint az előző években tapasztalható volt.

Az előzetesen tervezett megyei horgászversenyek mindegyikét megrendezték, az utánpótlás-nevelés terén is sikerült előrelépni.

– Összességében elmondható, hogy a koronavírus-járvány sem a TOHOSZ gazdálkodásában, sem a tevékenységei körében nem okozott kiesést, csupán némi késedelmet – mondta Szakács Szabolcs. – Köszönet illeti ezért azokat a horgásztársakat, akik a vírushelyzetben betartották az ajánlásokat és az eljárásrendet. Ez szükséges volt ahhoz, hogy a horgászat, mint szabadidős tevékenység a vészhelyzet során is folytatható legyen.

A MOHOSZ gazdálkodásának stabilizálódása lehetővé teszi, hogy a horgászegyesületeknek szóló, például a haltelepítést és az eszközbeszerzést érintő pályázatokat továbbra is kiírhassák, és hogy a pályázatok köre tovább bővülhessen. A TOHOSZ választmányi tagjai az érdekképviseleti munka részeként számos esetben éltek javaslattal a Választmány és a MOHOSZ OHSZK irányába a horgászegyesületek támogatása kapcsán. Most elérkezett az a pillanat, és a választmányon ezt be is jelentették, hogy a nem állami vizeket hasznosító horgászegyesületek részére is várhatóak lesznek a jövőben új pályázati kiírások.

Változik a horgászvizsgáztatás A MOHOSZ Választmánya is csúszással ülésezett augusztus 18-án. Ezen többek között elhangzott az is, hogy hamarosan változik a horgászvizsgáztatás lebonyolítási módja. Megszűnik az írásbeli és a szóbeli vizsgáztatás korábbi rendszere. Helyette a KRESZ-vizsgákról is ismert módszerrel, csak online lehet vizsgát tenni. A Nébih már jóváhagyta a vizsga lebonyolításának tervezett szabályait, valamint a vizsga­kérdéseket is. A bevezetés időpontjáról konkrét információ nem hangzott el, de ez feltehetőleg a jövő évre várható.

Borítókép: Horgásztábor a Sió-parton. A TOHOSZ számára fontos az utánpótlás-nevelés