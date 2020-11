Horror az arc számára a maszk és a téli hideg

Ezt az évet gyakorlatilag maszkban éltük végig, így még fontosabbá vált arcunk rutinszerű tisztítása és ápolása, de a közeledő téli hideg újabb kihívások elé állít minket. A helyzet mindenki számára új terep, hiszen most először kell a téli időjárás és a maszk okozta problémákkal egyszerre megvívnunk.

Az őszi-téli időszak kifejezetten megviseli még a normál bőrt is, hisz a faggyúmirigyeink működése visszafogottabbá válik és száradásra lesz hajlamos. – Az ekcémás vagy ekcémára hajlamos páciensek számára még nehezebb ez az időszak, ennek oka a száradás talaján kialakuló még fokozottabb irritációra való hajlam. Az arcon különösen fokozhatja az irritációt a maszk, és ezzel tovább súlyosbíthatja az ekcémára való hajlamot. A maszk alatt bőrünk pH-ja is megváltozik, amely a felülfertőződés veszélyét is fokozhatja.

A kiszáradás már megalapozhatja a bőrünk felszínén jelen lévő gombák-baktériumok és egyéb mikroorganizmusok által alkotott normál flóra arányainak felborulását, amely a bőr védekezési képességét gyengíti és felülfertőződésekre hajlamosít – árulta el Dr. Kriston Renáta esztétikai bőrgyógyász.

A tél során kevésbé aktív az elhalt hámsejtjeink bőrfelszínről való leválása, így ezek határréteget alkotnak bőrünkön. Ez színtelenné és fakóvá teszi az arcot és gátolja a mindennapokban alkalmazott bőrápoló készítményeink hatóanyagának felszívódását. Az elhalt hámsejteket tartalmazó réteget leválaszthatjuk bőrradírral, otthoni hámlasztókkal, professzionális peelingekkel és lézeres bőrmegújítással. Ezt követően pedig bőrünk intenzív ápolására, táplálására kell figyelmet fordítanunk.

A vízpótlás kell az ajkaknak is Napközben alkalmazhatunk könnyedebb állagú készítményeket, amelyek intenzíven hidratálják a bőrünket. A téli hideg és az erős szél kifejezetten igénybe veszi az ajak érzékeny területét is, de nem tesz jót a nagy kinti-benti hőmérsékletkülönbség sem, illetve a szobák alacsony páratartalma is fokozza az ajakkiszáradás esélyét. A panaszokat tovább súlyosbíthatja az ajak harapdálása.

