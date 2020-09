Horváth István hetven felett is győzött a Tamási Lovas Napokon

A Simontornyai TC színeiben nyerte száz centiméteres akadállyal a nyitott versenyszámot a 61. Tamási Lovas Napokon Horváth István. Lajoskomáromi lakos ugyan, de már az 1960-as években is Simontornyát képviselte. Rengeteg serleget köszönhet Quatro nevű lovának, 2020. augusztus 22-én is vele győzött Tamásiban.

A hetvenéves Horváth István három és fél éves kora óta lovagol. Nagybátyjának volt lova, oda járt át, és nagyon szerette az állatot, nagyon kötődött hozzá. Nagybátyja mellett nagyapja is tanította. Dádpusztán lett csikós három hónapra. Plank Ferencet, Plank Egyedet és Víg Bélát mestereként említi. 1965-ben kezdett versenyezni, eleinte Igar-Vámszőlőhegyi Sport név alatt. 1966 óta öt év kieséssel állandó versenyzője a Tamási Lovas Napoknak. Nem először nyert ott.

1968-ban lova leütötte a párta szélét. Meggyógyították. A patás sérülését nem gyakran élte át Horváth. Azt mondja, lovait nézi ugyan állatorvos, de ő maga is pontosan tudja, ha valami rendellenesség lépett föl: hátramegy, és már a jószág fülén látja, mi a gond. Lábait mindig keni hagyományos szerekkel, mint a rézeleje, az ólomecet vagy a csója. Meg is van az eredménye: a Quatro nevű herélt német ugróló olyan lábakkal bír, hogy senki nem állapítaná meg róla, hogy huszonegy esztendős.

Tavaszonként vért vesznek a lótól, amelyet Pesten vizsgálnak meg, és az állat megkapja a kellő injekciót influenza, tetanusz ellen. Ezt a lovasok saját zsebből állják: nem nagyon támogatják őket. A lovaglás csupán hobbi, melyet szeret művelni. Biztonsági őrként dolgozott egyébként, ma nyugdíjas.

Az időjárás-változás is észlelhető a lovon: Quatro nem ijedős, sárga lova azonban megrémült a villámtól; ennek ellenére vele is nyert már Tamásiban.

1969-ben fordult a kocka. Ebben az évben nem az állat sérült meg, hanem Horváth ébredt kórházban, miután egy lóval akarattal hasba rúgatták. Komolyabb baj szerencsére nem történt. Az is előfordult, hogy leesett a nyeregből. 1969-től Igar-Simontornya név alatt lovagolt.

1973-ig Simontornyához tartozott. Később Lajoskomáromra került, ekkor szerzett saját lovat, mellyel a Varga kötelékében versenyzett. Ezután visszatért Simontornyára.

Quatro marjáig számolva százhetvennyolc centiméter magas; közepes méretűnek ítélhető. Horváth felidézte: a hét évvel ezelőtti világkupán lenézték és leszólták: mit akar ezzel a kis csenevész lóval? Tulajdonosa bemérgedt, és tizenöt másodpercet vert a mezőnyre, ami rengetegnek számít. Quatro megnyerte a világkupát.

Ugyanez a paripa a tavaly előtti gazdanapokon százkilencvenöt centimétert is átugrott, tizenkilenc évesen. Horváth így hát az idei sikerre is számított. Kitűnő lónak tartja. Rengeteg serleget köszönhet neki, 2020. augusztus 22-én is vele győzött – persze másik lovával is sok mindent nyert.

Horváth minden nap kijár lovagolni, ugrani viszont nem szokott vele, állítja, gyakorlásra nincs szükség: az ugrás vérében van a lónak is, gazdájának is. Ugyanakkor sok foglalkozást igényel: este beáztatja neki az abrakot, hajnalban fél ötkor kel, megkeveri a zabot, odaadja az állatnak. Ezzel a napirenddel könnyebben emészt, gyomrának nem lesz baja.

Az átpatkolás hat-héthetente esedékes. A patára is kapható külön patajavító szer. Quatro patkóját Molnár Csaba kovácsmester készíti, akinek kislányát Horváth tanítja lovaglásra egy frízzel.

Quatróé régi nyereg, az 1970-es évekből való. Bőrből készült. Horváth a műanyag kápás nyeregben nem hisz: volt, hogy kipróbálta Tamásiban, és a tizenkettedik ugrásnál szétszakadt. A bőr kantár is régi, úgy vette. Bőr­olajjal viseli gondjukat, nyeregszappant is használ. Érdekesség: egyszer Tamásiban kantár nélkül diadalmaskodott egy száznegyven centiméteres akadályos nemzetközi versenyen: a negyedik ugrásnál kiesett a kantár, és a nélkül ment végig egy sárga herélttel.

A ló négyéves korától versenyképes. Horváth úgy véli, Quatróban még lehet pár díj, de eladni akkor sem fogja, ha kiöregedett. Új lovat nem tervez. Fizikai erőnlétre a lovasnak is szüksége van.

A simontornyai sportkört Néth Tiborné vezeti, akinek férje is versenyzett tavaly. Sárbogárdi társuk is volt, de ma már csak ketten tartoznak ebbe a körbe. Horváth emellett számos lovassal ápol kapcsolatot, vannak tanítványai is, versenyzők: Herczog Emil, Herczog Zsolt, Kapoli István, Sirokai Zsófia, Varga Balázs.

Horváth ismertette: a régióban a kisbéri és a német lovak a legjellemzőbbek. A fajta nem fontos, a fej annál inkább: minden ló más. Quatro értelmes.

A lovas nagyon szeresse a lovát

Horváth István, a Simontornyai TC versenyzője szerint a lovasok esetében két tulajdonság kulcsfontosságú: nem szabad félni a lótól és nagyon kell szeretni azt. A ló mindig visszaadja a szeretetet az embernek. Versenyen is megmutatkozik, hogy a ló szereti-e a lovasát: látta például, hogy aki verte a lovat, majd később leesett róla, azt az állat megtaposta. Amikor Horváth bukott le lova nyergéből, a jószág vigyázott, hogy ne lépjen rá. A hetvenéves lovas mindegyik lovát szerette, és azok ezt mindig meg is hálálták. Quatróval amúgy sem kell szigorúan bánni, Horváth pálcát se használ.