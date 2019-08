Huszonegy évesen díszpolgári címet kapott Kajtár Eszter

Kajtár Eszter az utolsó pillanatig nem tudta, hogy megváltozik az egész élete, amikor a családja megkérte, hogy a Pincehelyi Falunap hétvégéjén menjen haza.

– Azon töprengtem, hogy megint milyen feladatot találtak ki a számomra, de aztán kiderült, hogy valamire készülnek, amiről a barátom is tud – mondta Kajtár Eszter, aki hiába faggatta párját, családtagjait, semmit nem árultak el neki, még a kitüntetése előtti percekben sem.

– Meghatódtam, amikor Fekete Gábor polgármester ünnepélyesen bejelentette, hogy díszpolgári címet kapok. Boldogan vettem át az emlékplakettet, az emléklapot, az ajándékkosarat, az ajándékcsokrot, és mint kiderült, pénzjutalmat is kaptam – elevenítette fel a történteket Kajtár Eszter. Ahogy fogalmazott, azért is volt nagy öröm a számára, hogy díszpolgári címmel tüntették ki, mert tudomása szerint eddig mindössze két idősebb pedagógusnak adták ezt a címet.

A megtiszteltetés azzal a felelősséggel ruházta fel, hogy továbbra is a példaértékűen viselkedjen, emellett a jövőben is igyekezzen Pincehely jó hírnevét öregbíteni, és a falut a sport területén még magasabb szinten népszerűsíteni.

Kajtár Eszter alsó tagozatos kora óta asztaliteniszezik, a sportág szeretetét édesapjának köszönheti, aki edzője is, elkíséri a versenyekre, egyengeti sportkarrierjét. Elmondta, ahogy a tanulmányaiban haladt előre, úgy vált egyre komolyabbá a versenyek nagysága, rangja. Az általános iskolában diákkupákat nyert, középiskolában diákolimpiákon volt eredményes, most, az egyetemi évei alatt pedig kijuthatott az idei, Abu-Dhabiban rendezett Speciális Olimpiára, ahol egyesített vegyes párosban szerzett bronzérmet közösen Vizsnyai Dáviddal.

Asztaliteniszben sokat tett le az asztalra, dobogós lett az olimpián

Eszter fiatal kora ellenére is eredményes sportoló. Mint ismeretes, kiemelkedő eredményei közé tartozik három országos diákolimpiai első, illetve egy harmadik helyezése. Szintén büszke arra, hogy többször elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Jó tanuló, jó sportoló kitüntetését. A sport mellett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász hallgatója, így jelenleg számára a legfontosabb, hogy sikeresen diplomázzon, de a profi asztaliteniszezést nem hagyja abba, továbbra is versenyez. Pincehelyi csapatával területi versenyeken indul, amelyek számára kikapcsolódást is jelentenek. Korábban leginkább olvasással, fotózással töltötte a szabadidejét, azonban, elfoglaltságai miatt, az elmúlt években, az egyetem, a család és a barátok és a velük együtt töltött minőségi idő vált számára a legfontosabbá.