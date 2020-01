Huszonhatan vállalkoztak a jeges fürdőzésre

Férfiak, nők és gyerekek vetették bele magukat a Duna hűs hullámaiba a gerjeni kikötőnél szombaton. A legelszántabbak kétszer is.

Apu, hogy megy be az a nagy elefánt az oroszlán barlangjába – énekelte a gerjeni kompkikötőnél a Kackiás Verklis. A válasz pedig úgy is szólhatna, hogy nagyjából úgy, ahogy a rózsaszín nyúl a néhány fokos Dunába, azaz sehogy. Csakhogy a rózsaszín nyuszi valóban bevetette magát a folyóba a gerjeni kompkikötőnél, rajta kívül pedig még huszonöten. A legelszántabbak még repetáztak is, a parton nagykabátban ácsorgó szurkolótábor őszinte csodálatára. Az egyszerű földi halandó számára elképesztő mutatványt természetesen orvosi vizsgálat, és a felnőttek esetében bátorító pálinka elfogyasztása előzte meg.

A gerjeni önkormányzat és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. másodszor hirdette meg a jeges fürdőzést, amely a Vízkereszti Kaland címet kapta. A legfelkészültebbek nem csupán úsztak, de terepfutottak is, méghozzá tizenkét kilométert az erőmű látogatóközpontjától a gerjeni kikötőig. Az esemény fővédnökségét vállaló Süli János miniszter elmondta, lényegében a Gerjent Pakssal összekötő majdani út vonalán haladtak a futók. Az építkezés még az idén elkezdődhet, jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik. A beruházással megváltozik a község arca, hiszen két oldalról is könnyen elérhető lesz, Dunaszentgyörgy pedig tehermentesül. A miniszter arra a kérdésre, hogy vállalkozna-e a jeges fürdőre azt válaszolta, hogy talán egyszer rászánja magát. Véleménye szerint az ilyen programok lényege, hogy a közösség összetartó erejét növelik, és ez mindenképpen megsüvegelendő, akárcsak a legelszántabbak bátorsága.

Közöttük volt Vida Tünde, volt kollégánk, aki először vállalkozott ilyen kalandra. – Paksi vagyok, és egy gerjeni székhelyű egyesület elnöke. Ráadásul maga az ügy, hogy a tiszta energiáért demonstrálnak azok, akik mártóznak, egyértelművé tette, hogy itt a helyem, hiszen a gyermekeim az atomerőműnél dolgoznak, én pedig Paks II-nél – mondta. Hozzátette, szereti a kreatív embereket, és a gerjeniek azok, továbbá inspiráló, hogy ilyen sokan érdeklődnek az esemény iránt. Azt viszont az akció előtt még nem tudta megmondani, bokáig, térdig avagy derékig merül-e a vízbe. Jelentjük, egyike volt a repetázóknak, és szó szerint a vízbe vetette magát.

Jankovics Edit fehér nyuszi ruhában sétált le a partra, ő és a rózsaszín nyúl szerelésbe öltözött Sápi László rendszeres jeges fürdőzők. Évek óta járnak ezért a Balatonra, így ők is kötelességüknek érezték, hogy a gerjeni kalandot teljesítsék. Jankovics Edit elárulta, hogy mire rájön az ember arra, milyen rettentően hideg a víz, addigra vége is az egésznek. December 31-én egyébként Tapolcán és Ábrahámhegyen, január elsején pedig Szigligeten hűtötték magukat hasonló körülmények között. Állítólag aki az év első napján megfürdik a Balatonban egész évben egészséges lesz. Van, aki szerint szép is. Hogy ez mennyire igaz a gerjeni vízkereszti csobbanásra, 2021 vízkeresztjére kiderül.