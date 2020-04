Hűvösebbre fordul az idő a hét elejétől

Nem lehetett panasz az időjárásra a hétvégén, tavasz végi, nyár eleji meleg volt, még ha a nap nem is sütött mindig zavartalanul. Aki tehette, kihasználta a jó időt, és a teraszon, udvaron, vagy a természetben töltött hosszabb-rövidebb időt. Kellett is a feltöltődés, ugyanis a mai napon erős hidegfront várható. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőknél többek között a vérnyomás-ingadozás okozhat gondot. A hét közepéig 15-16 fokos csúcshőmérsékletekre lehet számítani, ám a hét végére ismét 20 fok lesz. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint április utolsó hetében pedig akár 30 fokos nappali csúcshőmérsékletet is mérhetünk majd.