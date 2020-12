Idén is versenyre hívjuk a szépségeket

Tízmilliós összdíjazás, egyéves autóhasználat, felkészítő táborok, televíziós döntő és szépségkirálynői segítség várja a jelentkezőket.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Immár harmadik alkalommal hirdetjük meg nagy sikerű országos szépségversenyünket, amelyre ezúttal is 16–29 éves hölgyek jelentkezhetnek. Saját fotókkal is lehet nevezni, de aki szeretné, annak profi fotósaink elkészítik első portfólióját.

A három fordulón át tartó verseny végén értékes nyeremények és egyéves autóhasználat várja a legszebbeket. A showműsorral egybekötött televíziós döntő előtt ráadásul felkészítő táborokban vehetnek részt a megyék legszebbjei, ahol korábbi szépségkirálynőktől tanulhatnak.

Tavalyi háziasszonyunk, az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna mellett a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter is mentorként támogatja a Tündérszépek felkészülését. Késmárki Enikő Rebeka, a 2015-ös Miss World Hungary Miss Sport-díjasa pedig edzőként hozza majd legjobb formájukba a lányokat.

De ki is tudná hitelesebben képviselni versenyünket, mint Tótpeti Lili, 2020 Tündérszépe, aki így biztatja a jelentkezést fontolgatókat:

– Az, hogy idén három mentor lesz, még nagyobb segítség a lányoknak, akiknek azt üzenem: mindenképp vágjanak bele, próbálják ki magukat! Ha nem is nyernek, akkor is sok tapasztalatot szereznek, ráadásul ez a verseny hatalmas élmény.

Jelentkezés és további részletek: ITT

Borítóképünkön: Szépségkirálynők, Kocsis Korinna, Eszenyi Eszter és Szarvas Andrea segítik a felkészülést