Így ünnepeltük a nőnapot az elmúlt évtizedekben

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelynek megünneplését hazánkban 1948-ban kötelezővé is tették. A Tolnai Népújság archívumából összegyűjtöttünk néhány érdekességet ehhez a jeles naphoz kapcsolódóan.

1974-ben a nőnapi eseményekről ekként számolt be a Tolna Megyei Népújság: „az üzemi, vállalati és egyéb összejövetelek az őszinte megbecsülés jegyében, a nők szerepe fontosságának tudatában, tartalmasán zajlottak le”. Arról is szólt a beszámoló, hogy a népszámlálási adatok szerint akkor 133 390 nő élt a megyében, 42 536 nő dolgozott a legkülönbözőbb területeken, és több mint hatvanezren töltötték be a legszebb, anyai hivatást.

A cikkhez a fotó a mözsi hűtőház Március 8 szocialista brigádjának névadó ünnepségén készült, amelyen a csoport egyik tagjának a gyermeke a Norbert nevet kapta.

1985-ben arról adott hírt a lap, hogy nőnap alkalmából hat Tolna megyei dolgozó nő részesült Kiváló Munkáért kitüntetésben. Ünnepi ülést tartott Szekszárdon a Hazafias Népfront városi nőbizottsága, amelynek tagjait verssel és rövid ünnepi megemlékezéssel köszöntötték, majd a résztvevők előadást hallgathattak meg az egészséges életmódról. Az ünnepi fogadáson a Tejipari Vállalat termékeiből és a Sütőipar, illetve a Szekszárdi Húsipari Vállalat termékeiből volt kóstoló. Ugyanakkor a megyei művelődési központban egész héten nőnapi virágkiállítás és vásár várta az érdeklődőket.

1993-ban hűvösre sikeredhetett március 8-a, mint kollégáink írták: „Az idén a hóvirágot sok helyen valóban a hó »fogságából« szabadították ki a szorgos fiúk, férjek, hódolók, és a nem kevésbé szorgos utcai árusok. Mostanában valahogy nehezebben ünnepel az ember. Hűvöskés a nőnap is. De mondják: a harcoknak vége szakad, és a tavasz, ha késik is, beköszönt. Ennek reményében kívánunk a jelenleginél felhőtlenebb nőnapokat, valamennyi lánynak és asszonynak, megyeszerte. Gottvald Károly, a lap fotóriportere – akit sajnos már elvesztettünk – pedig egy hibiszkusz képével járult hozzá az újság ünnepi soraihoz.

Az 1997-es nőnap némi botrányt is hozott, mégpedig a sport területén. A Tolna SE-BHG SE női kézilabda-mérkőzéséről szóló beszámoló szerint a helyzet kicsúszott a játékvezetők kezéből. A találkozón egyre többet foglalkoztak egymással a pályán lévők, a sorozatos kiállítások pedig csak rontottak a fegyelmi helyzeten. Már a két edző is piros lapot kapott, de a meccs végére az tette fel a koronát, hogy – elfeledkezve a nőnapról – két játékos is egymásnak esett.

2005-ben arról írt a lap, hogy Kurdon a helyi nők asszonybállal tették emlékezetessé a jeles napot. Mivel a polgármesteri hivatalban nem volt férfi munkatárs, a nőnap alkalmából évek óta ebben a formában ünnepeltek a kurdi hölgyek. A bálon természetesen férfiember nem is vehetett részt, ennek ellenére a fotó tanúsága szerint is remek hangulatban zajlott a buli.

2006-ban arról is szó esett, hogy az adóhatóság számára is fontos ez az ünnep. Négyszázezer forint mulasztási bírságot szabtak ki a Tolna megyei adóhivatal ellenőrei a nőnapot megelőző két napon Szekszárdon, Tamásiban és Dombóváron. Az ellenőrök elsősorban a virág-, ajándék-, ékszerkereskedőket vizsgálták, és minden negyedik próbavásárlásnál tapasztaltak szabálytalanságot.

Bájos fotó kerülhetett a 2008-as szám nőnapi címlapjára, annak köszönhetően, hogy a szekszárdi I. Béla középiskola fiú diákjai egy-egy egy szál virággal kedveskedtek a lányoknak, ezzel is igazolva, hogy gavallérok, és hogy a fiatalok is számontartják a nőnapot.

2010-ben a megyeszékhelyen nagyszabású műsort szerveztek a hölgyek tiszteletére, mégpedig Mága Zoltán, a „királyok hegedűse” adott műsort. Az érdeklődők nemhogy megtöltötték a Babits művelődési ház hatszáz ülőhelyes színháztermét, hanem több százan az ajtókban állva vagy kivetítőn nézték és hallgatták a fergeteges és különleges, közel kétórás koncertet.

2012-ben Pakson is különlegességekkel készültek az alkalomra. A Csengey Dénes Kulturális Központban az akkor másfél éve Pakson élő festőművész, Csát Olga kicsit pikáns és kicsit pimasz képeiből nyílt, csak felnőtteknek ajánlott tárlat, amely az asszonyi létet, jellemet mutatta be sokoldalúan. Ugyanezen az estén az 1964-ben alakult orosz Csernozemocska együttes adott telt házas, nagy sikerű előadást. A Voronyezsi Állami Agrártudományi Egyetem diákjaiból álló, nagy történelmi múlttal rendelkező, 100 fős társulat Voronyezs és környéke népi hagyományait dolgozta fel és mutatta be táncban és dalban.

Azért az idei nőnap sem szűkölködik programokban, amelyekből ajánlónkat ITT találja.