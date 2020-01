Irány a fitneszterem, amíg tart a lendület

Az újévi fogadalmak listáján évek óta első helyen áll az, hogy megszabadulunk pár kilótól. Ezt a nagy karácsonyi lakomák után az év elején talán még könnyű betartani, de ahogy telnek a napok, a hetek, egyre nehezebbé válik. Február vége felé pedig már a fitnesztermek látogatóinak száma is erősen megcsappan, majd nyár elején újra megtelik, de már más okból.

Ilyenkor, január elején megtelnek a fitnesztermek, sportközpontok, a szokottnál többen veszik elő a futócipőjüket, sportfelszerelésüket. Még nagy a lendület bennünk, hogy megvalósítsuk az újévi ígéreteinket, melyek élén a fogyni akarás.

A közelgő évváltás tökéletes alkalmat teremt arra, hogy új ént alakítsunk ki, és hogy új életet indítsunk. Ugyanakkor az újévi fogadalomban rengeteg a buktató, de a konstrukció mégis sikeres, elvégre pontosan azt adja az embereknek, amire azok vágynak: a reményt.

Mindenki más-más indokkal kezdi el a mozgást, van, aki fogyni akar, van, aki csak mozogni, van, aki egészségesebben élni. Városban könnyebb a helyzet, mert ott vannak edzőtermek, vidéken viszont csak magára hagyatkozhat az ember.

A szekszárdi Fekete Andrásné két kisgyermek mellett nem tudta megoldani azt, hogy rendszeresen eljárjon edző- vagy fitneszterembe, pedig a szülések után jól jött volna egy kis mozgás. Most, hogy a gyerekek már nagyobbak, könnyebben megoldja a családtól való elszakadást pár órára.

– Nekem ez a heti egy óra maga a mennyország, élvezem, hogy mozoghatok, pedig az elején nagyon megkínzott a mozgás, izomlázam volt, de ahogy teltek a hetek, egyre jobban élveztem. Alig vártam az ünnepek után, hogy beinduljon az élet.

A bonyhádi Péter Béláné már ötvenöt éves is elmúlt. A mozgással a változó kor környékén barátkozott meg, a sok feszültséget próbálta meg így levezetni. Jobban érezte magát tőle, így ha nem is rendszeresen, de időről időre eljár a közeli klubba, ahol egy gyógytornász segítségével mozogni is lehet.

Csibor Márta a fogadalmát szeretné megtartani, ezért keresett egy számára megfelelő termet, ahol kedvére mozoghat. Fogyni is szeretne, de leginkább egészségesebben élni. Egy irodában dolgozik, sokat ül, és bár még csak harminc éves, de érzi, hogy ez nem jó így. Még sosem járt rendszeresen mozogni, most nagy benne az elhatározás, reméli kitart egész évben.

Acsa Mónika koreográfus, kardio-dance edző rendszeresen tart foglalkozásokat Szekszárdon. Mint mondta, a tapasztalat az, hogy január elején valóban több a jelentkező, mint év vége felé volt. A legnagyobb érdeklődés ugyanakkor tavasz vége felé van, ahogy közeledik a nyár, sokan rájönnek, hogy nem férnek bele a ruháikba, mozogni kellene, ledobni pár kilót. Jellemzően a hölgyek járnak az edzésekre, a férfiak inkább konditeremben erősítik magukat. A többség harminc és ötven év között van. A bemelegítést követően olyan táncos gyakorlatokat végeznek, melyek erősítik a szívet, felpörgetik a szervezetet, formálják a feneket, csípőt, hasat. A végén pedig nyújtással fejezik be.