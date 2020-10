Iskolába jár a hátrányos helyzetű agár

Vegyes a csapat a tolnai kutyaiskolában, fajtatiszta és keverék ebek; még egy háromlábú agár is van a tanulók között. Az ebtartók megyei egyesületének központja tavaly került Tolnára, miután a korábbi, Tamásiban élő elnök lemondott. A városi focipálya mellett kaptak területet, ott találkoznak hetente kétszer.

A háromlábú agár a tolnai kutyaiskolába jár. Az élet iskoláját már kijárta. Hároméves, spanyol és angol keverék. Az agármentőknek köszönhetően került ide, Romániából. Ott, állítólag, elképesztő körülmények között tartják a külföldi vadászok szolgálatára használt négylábúakat. Ennyit tud az előéletéről a tulajdonosa, aki se névvel, se képpel nem kíván szerepelni az újságban. A kutyás fotóra, a kutyasulit működtető Tolna Megyei Ebtenyésztők és Ebtartók Egyesületének elnöke, Kovács Luca Kinga vállalkozott.

Közben a szervezetről is beszélt. A vezetést egy éve vette át. A korábbi elnök, aki Tamásiban élt, lemondott. Így helyeződött át a súlypont Tolnára. A kutyaiskola foglalkozásaira használt területet már 2000-ben megkapták a városi focipálya szomszédságában. Hetente kétszer találkoznak. A törzslétszám húsz gazdi húsz kutyusa. Vannak apróbbak s nagyobbak.

Labrador, agár, németjuhász, bokszer, puli és jó néhány keverék. A legtöbben csak az alap engedelmességre nevelés kedvéért hozzák ide házőrzőjüket: ül, fekszik, helyben marad, hívásra jön, követ, igazodik pórázzal illetve szabadon. A munkát két oktató segíti: Kaizer János és Nagy Gábor.

Mindannyiuk tapasztalata az, hogy általánosításoknak ezen a területen nincs helyük. Nem lehet kijelenteni, hogy a fajtatiszta vagy a keverék ebek a tanulékonyabbak. Ám sok függ a kutya és a gazda viszonyától. Határozott utasításokból ért a kis vagy nagy kedvenc. Kérlelgetésnek itt nincs helye.

A jövőben a csapatépítésre koncentrál a megyei egyesület. Pillanatnyilag Tolnán és Szekszárdon van csoportjuk. Ezeknél szeretnének létszámot növelni, máshol pedig újakat indítani.

Kutyás futás

Nemcsak a kutyaiskolában találkoznak Tolna és környéke kutyásai. Más közösségi programokat is tartanak. A vírushelyzet miatt az idén náluk is elmaradt több esemény, de részt vettek a múlt szombaton egy kutyás, akadálypályás versenyen, Nyergesújfalun, s készülnek a következőre, amelyik Dunaújvárosban lesz, október 31-én. A tagok közül néhányan rendszeresen futnak négylábú társaikkal, és a kutyás túrák szervezése is a csapatépítés része lesz majd, a járvány utáni időszakban.

Agármentők A kiöregedett vagy megsérült vadászkutyákat kivégzik a tulajdonosaik, jobb esetben beadják egy menhelyre. Spanyolországban a vadászidények végén mindig megtelnek a sintértelepek. Spanyol agárokkal sokat vadásznak Erdélyben is. A használhatatlanokat otthagyják, és – egyes források szerint – van „helyi kutyakészlet” is, amit a vadászidények közötti időszakban igen rossz körülmények között tartanak. Magyar agármentők onnan is és a spanyoloktól is hoztak már halálra szánt ebeket.

Borítókép: Engedelmességre nevelés a tolnai kutyaiskolában, több csoportban tartott foglalkozások, tapasztalt oktatók segítségével