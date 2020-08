Ismétlődik a megyei könyvtár ifjúsági olvasótábora

Kétnapos olvasótábort tart középiskolásoknak a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár. A keddi nap fénypontját két budapesti színésznő csatlakozása jelentette, szerdán kirándulnak a városban.

Kaposi Ildikó könyvtáros elmondta: a könyvtárnak már két tini olvasóklubja működik párhuzamosan, tizenkét-tizenkét fiatallal. Azért kell kettő, mert nagy létszámmal egy könyvről nem tudnának érdemben beszélgetni, illetve vannak introvertáltabb tinédzserek, akik nagy nyilvánosság előtt nem szívesen szólalnak meg. Az egyik klub a hónap minden utolsó csütörtökén, a másik minden harmadik csütörtökön ül össze.

Ezek részvevői „követelték” a második olvasótábort, júliusban ugyanis már részesei lehettek egy igen sikeresnek. Kedden Boros Anna és Kozma Zsófia fiatal színésznők látogatták meg a szekszárdi tábort. Anna tíz éve színész, egyszer a Garay János Gimnáziumban is fellépett. Zsófia a Pesti Magyar Színházba járt akadémiára, és most először látta Szekszárdot. A „Köszönjük, Magyarország!” című program révén kerültek kapcsolatba Kaposi Ildikó könyvtárossal. Sok drámát olvasnak mindketten. Zsófiát az is kötötte ehhez a táborhoz, hogy érdeklődik a drámapedagógia felé, szeret gyerekekkel foglalkozni. Drámafoglalkozásokon tanult energikus, koncentrációfejlesztő játékokkal készültek az olvasótáborra.

Szerdára meghívást kapott a Babits Mihály Emlékházba a szekszárdi siserahad, ahol tárlatvezetésben részesülnek. Megnézik továbbá a készülő ifjúsági klub jelenlegi állapotát a Dienes Valéria utcában, a korábbi fiókkönyvtár helyén.

A tábori elemózsia az „Egyél hazait!” mozgalom jegyében került a könyvtár asztalára: házilag készített, otthonról hozott harapnivaló a kínálat. Churros, minyon, sajtos rúd mellett gyümölcsről is gondoskodtak a szorgosak.

A táborozók körében a drámák mellett népszerűek a Percy Jackson- és a Harry Potter-regények, valamint a krimik is. Kaposi Ildikó könyvtáros azt mondta, az ifjúság megszólítása a feladata, és lassan egy harmadik olvasóklubra is szükség lesz. A táborban van diák a Garay János Gimnáziumból, az I. Béla Gimnáziumból, a Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskolából, a Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskolából, de vidéki középiskolából, általános iskolából és a felsőoktatásból is jöttek. A sok lány között még egy fiú is akad.