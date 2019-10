Itt a gyümölcsfa ültetésének ideje

A facsemete-ültetéseket most érdemes megtervezni, megkeresni megfelelő helyüket, és megásni a legalább 60-80 centis mély ültetőgödröket. Ha a felásott talaj tápanyagban szegény, átszitált komposzt­tal, szerves trágyával lehet dúsítani. A korábban betegség miatt kivágott fák helyére nem célszerű ugyanazt a fajtát ültetni, mert a talajban még jelen lehet a fára ártalmas kórokozó, kártevő. A gyümölcsfacsemeték ültetésének optimális időpontja az október, november. A csemetéket az ültetés előtt érdemes egy napra vízbe állítani, ültetés után pedig alaposan beöntözni.

Az agrarszektor.hu szerint a fagyérzékeny, mediterrán cserepes növényeket még az első éjszakai fagyok előtt célszerű fagymentes, jól szellőző helyre tenni, ahol télen sem csökken a hőmérséklet plusz öt fok alá. Öntözővizük mennyiségét folyamatosan kell csökkenteni. Akármilyen szépek is, kerüljön most már be a kertből a citrom-, a babér-, az olajfa és a leander is.

A levendulát, zsályát vissza kell metszeni, hogy ne érje fagy­kár. A fűszeres illatú cserjék töveit legalább a felére érdemes visszavágni, a zsálya leveleit célszerű megszárítani, és eltenni télre. A kertben elterjedt citromfüvet és a különböző mentafajtákat tőosztással szét­ültethetjük. Ilyenkor föld alatti hajtásaikkal együtt kell kiásni az egész fűszernövényt, majd szétválasztani úgy, hogy három-négy növény együtt maradjon. Ezeket ültessük külön-külön új helyükre.

A kertet díszítő örökzöldeket pedig még a fagy beállta előtt célszerű megnyírni.