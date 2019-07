Itt nincs megkülönböztetés romák és magyarok között

„Nincs megkülönböztetés, egyenlőek vagyunk, magyarok, romák”, nyilatkozta lapunknak Nagy Istvánné, Ozora polgármestere, annak kapcsán, hogy az önkormányzatuk „Együtt jobb és könnyebb” című pályázatával második helyezést ért el a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programon.

Nagy Istvánné, Ozora polgármestere hangsúlyozta, hogy a megmérettetés kihívás volt a számukra, a második helyezés pedig egy olyan nagy elismerés a település számára, hogy csak büszke lehet a helyi közösségükre. Ugyan sok a hátrányos helyzetű ember, sokan küzdenek pénztelenséggel, de tevékenyen részt vesznek a közösségi életben, a programok szervezésében és megvalósításában.

Elmondta, hogy nincs megkülönböztetés, magyarok és romák egyenlőek. A körülbelül ezerhétszáz fős településükön egyébként a romák többsége magyarnak vallja magát. A magyarok leginkább mezőgazdasági munkákat vállalnak, a romák közfoglalkoztatásban dolgoznak. Közülük, akiknek nagyobb a családjuk, pici gyerekeik vannak, ha kell, más településen vállalnak munkát.

Az önkormányzat a roma nemzetiségi önkormányzattal együtt fontosnak tartja, hogy a munka mellett a lakosság hasznosan tudja eltölteni a szabadidejét a településen, számukra megfelelő és érdekes programokat tudjanak biztosítani, erősítve ezzel a közösségüket.

Ahogy fogalmazott, kerülik a pletykálkodást, ahelyett a falu lakossága együtt készül az időszerű programokra. Büszkék arra, hogy nem a rosszindulat, a mások eredményeinek kisebbítése foglalkoztatja őket, hanem az, hogy ki hogyan tud a másiknak segíteni.

Például egy-egy összejövetelre ki milyen rétest szeretne készíteni, ahhoz milyen hozzávalókat tud felajánlani, kinek milyen receptjei vannak, vagy éppen, hogy kinek szebb a konyhakertje, milyen zöldségeket, gyümölcsöket termel, hogyan ültet, honnan szerzi be a magokat.

Nagy Istvánné polgármester hangsúlyozta, hogy a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program „Roma és nem roma önkormányzatok együttműködése” kategóriában a második helyezésük talán annak is köszönhető, hogy arra az egyszerű dologra is kitértek: azért jobb és könnyebb együtt, mert így megoszlanak a feladatok, legyen szó akár egy rendezvény, vagy egy biciklitúra szervezéséről. Ha ugyanis összefognak, akkor sokkal nagyobb dolgokat tudnak megvalósítani, mint amikor egyedül, vagy kis csapatban próbálkoznak. Emellett a roma nemzetiségi önkormányzattal együtt fontosnak tartják, hogy meg tudják őrizni például a gasztronómiai kultúrájukat, és egy-egy rendezvény során bemutatni. Mint elmondta, személyesen keresi fel a helyi vállalkozásokat, gazdákat, hogy ki mit tud felajánlani ahhoz, hogy sikeresek legyenek. A közös főzések előtt, miután összeállnak az önkormányzati csoportok, a kisebb munkacsoportok, a családok, a lakosok, egyeztetik, hogy kinek milyen elképzelései vannak az elkészítendő ételről. Hozzátette, miután a romák másképpen főznek, mint a magyarok, arra is odafigyelnek, hogy találkozzanak az ízlésbeli különbségek. Ahogy ugyanis a magyarok, ők is nagyon büszkék az ételeikre.

– A legutóbbi családi napon az egyik roma család csülökpörköltet készített. Megkóstoltam, és méregerős volt. Jellemző az ételeikre, hogy nagyon csípősen főznek, és ezt így szeretik, a gyerekek is ebben nőnek fel – mondta Nagy Istvánné polgármester.

Hozzátette, hogy azért is indultak a pályázaton, mert szeretnének példát mutatni az ország más önkormányzatainak, szakmai közösségeinek arról, hogyan lehet egyszerűen, mégis hatékonyan összefogni a helyieket, úgy, hogy folyamatosan jelen tudjon lenni az emberszeretet, a segítőkészség, támogatva mindezzel egymás békés, sikeres és boldog életét.

Miután a program nyertes önkormányzatai, így ők is vállalták, hogy helyi rendezvény keretében megismertetik programjaikat más, érdeklődő önkormányzatokkal, ezért már most készülnek arra, hogy ez is sikeres lehessen. Ozorán ez a szeptember 14-ei Tolerancia Napon lesz. Az érdeklődőket megismertetik azzal, hogyan működik a programszervezés és a lebonyolítás az önkormányzatnál, és bemutatják azt is, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek a szervezés során.

Az ozorai önkormányzat képviselői emellett hamarosan részt vehetnek egy bolgár szakmai tanulmányúton, ahol az ottani önkormányzatokkal cserélhetnek tapasztalatokat, egyúttal megismerhetik a bolgár jó tapasztalatokat. Nagy Istvánné elmondta, hogy Ozorát korábban elöregedő településnek minősítették, ám miután a roma lakosság több gyereket vállal, jelenleg fiatalodó, egyensúlyban lévő községet tudhatnak a magukénak.