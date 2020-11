Jantner Jánost köszöntötték kilencvenedik születésnapján

Jantner János paksi lakost kilencvenedik életévének betöltése alkalmából a paksi önkormányzata nevében köszöntötték kedden – tájékoztatta portálunkat Hanol János, a polgármesteri hivatal kommunikációs csoportvezetője. A köszöntés a járványügyi helyzetre tekintettel rendhagyó módon történt. Szabó Péter polgármester nevében a sajtó mellőzésével, az ünnepelt Tolnai úti otthona kapujában a hivatal munkatársától vette át a miniszterelnök üdvözletét tartalmazó emléklapot, a polgármester köszöntőlevelét és a város ajándékcsomagját.

Jantner János 1930. november 24-én született Pakson, földműveléssel foglalkozó családba. Kisgyermekként Pakson élt a család, de az elemi iskolai éveket és a gyermekkora további részét már Csámpán töltötte. Tizennégy évesen, Biritón érte a háború, a Klein-birtokon berendezett kórházban többször is segédkezett. Aztán az orosz katonák parancsára is kellett munkát végeznie, hol személyesen gyalogmunkát, hol lóval, fogattal teljesíteni. Később az Állami Gazdaságban dolgozott szállításnál, ahol a 1956-os forradalom alatt a forradalmárok támogatására felajánlásokat tettek. 1957-ben megnősült, egyetlen fia 1959-ben született meg. Kettő unokája van és mindkettőnél van már egy-egy dédunokája, valamennyien fiúk.

A katonaévek után, az ötvenes években a konzervgyárban dolgozott szezonális munkákon. Az Állami Gazdaság évei után később az Ezüstkalász Termelőszövetkezetben állt munkába. Traktorozott, de az állattenyésztésben és szőlészetben is dolgozott. Közel harminc éve, 1991 óta nyugdíjas, de mellette még egy ideig vállalt éjjeli őri, portaszolgálatos munkát. Kertes családi házban él, családi felhasználásra kisállattartással is foglalkoznak, s ez neki és a feleségének is folyamatos elfoglaltságot ad. A hosszú élet titka: az ősöktől örökölhető, de szerepe lehet benne az aktív, tevékeny életnek is – vallja a szülinapos.