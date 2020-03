Járvány idején nincs olyan, hogy túl sok otthoni takarítás

Járvány idején nincs olyan, hogy túl sok takarítás. Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos kiemelte, a gyakori takarítás, fertőtlenítés fontosságát, amelyhez hipót, klórtartalmú vagy vírusölő fertőtlenítőszert ajánl. Otthon tanácsos rutinszerűen tisztítani a gyakran megérintett felületeket, az asztalokat, a kilincseket, a villanykapcsolókat, a fogantyúkat, az íróasztalokat, az illemhelyeket, a csapokat, a mosogatót és a mobiltelefonokat. Emellett javasolt a gyerekek játékait, eszközeit is naponta fertőtleníteni.

Az országos tiszti főorvos 60 fokos mosást, mosogatást tanácsol, ugyanis a koronavírus nagyon érzékeny. A környezetben gyorsan elveszíti a megbetegítő képességét, kiszárad néhány órán belül, illetve már ötven-hatvan fokon elpusztul. Leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik emberre. Fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus a kézre kerülhet, az arc, a száj, az orr érintésével bejuthat a szervezetbe.

Fontos a köhögés és a tüsszentés szabályainak a betartása, vagyis a zsebkendő használata, amit utána azonnal a szemetesbe kell dobni, utána pedig alapos kézmosás, amit – nem lehet elégszer hangsúlyozni – gyakran kell ismételni. Az otthoni higiéniát szolgálja a gyakori szellőztetés is. A konyharuha használata helyett most jobb a papírtörlő, a háztartási hulladék kezelésére pedig ajánlott dupla falú zsákot használni. Aki családi házban, kertes házban él, az természetesen az udvarra, a kertbe kimehet. A lényeg, hogy a másokkal való szoros érintkezést kerüljük.

Az otthoni ruha maradjon is odabent

Ha a szigorú otthonmaradás ellenére rövid időre mégis el kell hagyni a lakást, fontos még fokozottabban figyelni a higiéniára. Hazaérkezés után a kézmosás legyen az első, az utcai ruha egyből menjen a szennyesbe, a sál, a sapka is. A táskát, a kulcsokat érdemes fertőtleníteni, a cipő talpát lemosni. Most különösen fontos, hogy otthoni ruhában és lábbeliben még csak véletlenül se lépjen ki az ember, utcai ruhában pedig nem tanácsos az ágyra heveredni. A mindennapi esti zuhanyzás mellett fontos a gyakori hajmosás is, legalább azokon a napokon, amikor valamilyen okból el kellett hagyni a lakást. Legyen gyakoribb a törölköző- és ágyneműcsere is.