Jelentkezz, mi pedig tippeket adunk a fotózáshoz!

Idén is elindította a Médiaworks Hungary Zrt. lapcsaládja a Tündérszépek szépségversenyt, amelyre folyamatosan várjuk Tolna megye csinos hölgyeinek jelentkezését is. A megmérettetés új eleme a korábbiakhoz képest, hogy saját portfólióval is lehet jelentkezni, de aki kéri, annak továbbra is lehetőséget biztosítunk profi fotózáson való részvételre.

A korábbi fotózások tapasztalatai alapján összegyűjtöttünk néhány, reményeink szerit hasznos tanácsot, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy minél jobb képek készülhessenek a Tündérszépek 2020 versenyen való sikeres szerepléshez.

Olyan ruhadarabokat válassz a fotózásra, amelyeket – amellett, hogy megfelelnek a bikini, sportos és alkalmi viselet kritériumoknak – szívesen és magabiztosan viselsz. Fotózás előtt és közben érdemes kerülni az olyan ruhaneműk viseletét, amelyek nyomot hagyhatnak a bőrön. Például a bikinis képeknél okozhat problémát egy pánt, vagy éppen gumírozás kipirosodott, gyűrődött lenyomata. Mint azt korábban is megírtuk , ha jelentősebb kozmetikai kezelésen veszel részt, azt érdemes egy héttel korábban megejtened, hogy a bőröd regenerálódhasson, és a legjobb formádat tudd mutatni a kamera előtt. Ha szándékodban áll szoláriumba menni, azt is ajánlott korábban megtenni hogy a bőrnek legyen ideje elnyerni megfelelő árnyalatát. Smink tekintetében érdemes lehet kikérni egy szakember tanácsát, de mindenképpen az egyéniségedhez és a választott ruhadarabokhoz passzoló makeup mellett tedd le a voksod. A fotózásra való induláskor érdemes bepakolni a sminkkészletet, de legalább egy púdert, korrektort betenni a csomagba. A sok mozgás, a lámpák fénye miatt meglehetősen meleg tud lenni, könnyen fényesedik az arcbőr, ami nem mutat jól a képeken. Bár a strandon általában mezítláb, vagy gumi papucsban közzlekedik az ember lánya, a bikinis fotózásnál számos optikai előnyt nyújt egy finom körömcipő, vagy szandál viselete. Kicsit furcsa lehet annak, aki nem szokott hozzá a tükör előtt forgolódáshoz és szelfizéshez, de érdemes otthon gyakorolni, megkeresni azokat a pózokat, arckifejezéseket, amelyek a legjobban állnak. Ez növelheti a magabiztosságot, és sokkal könnyebben fog menni a fotózás.

Természetes, ha a fotózás előtt izgulsz, de tapasztalataink szerint, ez viszonylag gyorsan elmúlik, és a legtöbben pozitív élményekkel hagyják el a „műtermet”. Előbb azonban légy bátor, és jelentkezz! Ezt ITT teheted meg.