Jöhet a másodvetés: uborka, zöldbab, tök

A tavasszal elvetett zöldségek közül egyre több kerül ki a veteményesből, így folyamatosan szabadul fel a hely a kiskertekben. Nem kell azonban üresen hagynunk ezeket a parcellákat, hiszen most van itt a másodvetés ideje. Megéri kihasználni a szabadon maradt területet, hiszen nagyon sok zöldség van, amit még ilyenkor is ültethetünk. Ez azért is lehet most hasznos, mert az időjárás miatt idén kevesebb zöldség termett, ami miatt drágábbak is a termények.

Júliusban vethetünk még zöldbabot, csemegekukoricát, de akár uborkát is. Ilyenkor ügyeljünk a zöldségek folyamatos öntözésére, a nyár közepén vetett növények ugyanis sokkal több vizet igényelnek. Kerülhetnek a kertbe tökfélék is: cukkini, tök, vagy akár patisszon is.

Emellett most van itt az ideje a bimbóskel, a fodros levelű kel, illetve a gumós kömény magjainak elvetésére is. Ezeket a zöldségféléket a nálunk lévő fagy annyira nem károsítja, ezért akár télen is kint maradhatnak a kertben. A salátafélék és a káposztafélék ültetésének is most van itt az ideje.