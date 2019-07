Jól tűri a fagyos időt, de igényli a tápanyagot a hortenzia

Évek óta szeretnék a kertemben egy bokor hortenziát felnevelni, de valamiért sosem járok sikerrel. Elsárgul, kipusztul a növény, hiába öntözöm, nem tud tartósan gyökeret ereszteni – panaszolja egyik olvasónk. A megfelelő gondozáshoz adott néhány jó tanácsot Horváth Elemér szekszárdi kertész.

A kerti hortenzia Japánból származik ugyan, de régóta kedvelt dísznövény Magyarországon is. Élénk színű – rózsaszín, kék, esetenként fehér – virágaival könnyedén kitűnik a többi növény közül. Sokan cserepes virágként ismerik, de mivel a legtöbb fajta jó fagytűrő, a kertbe kiültetve is jól érzi magát, árulta el Horváth Elemér. Az, hogy kis méretben is virágzik, megtévesztő lehet, mert a fajták többsége akár másfél méteresre is megnőhet. A szabadba akkor kell kiültetni, amikor kezdi a cserepet kinőni. A legideálisabb időszak erre a tavasz.

Már az ültetésnél érdemes figyelni arra, hogy félárnyékos, széltől védett helyre kerüljön a növény. A savas, semleges talajt szereti a legjobban, sőt a talajunk pH-ja a virágok színét is befolyásolja. (A savas talajon lesz kék a színe). Másik módszer, amellyel szintén kék virágot kaphatunk, ha alacsony foszfortartalmú valamint magas káliumtartalmú műtrágyát használunk. Alternatív megoldásként szóba jöhet, ha a reggeli kávézás után a kávézaccot nem dobjuk ki a kukába, hanem összegyűjtjük, és belekeverjük a növény talajába.

A hortenziák a jó vízáteresztő, jó táperejű, humuszban gazdag talajt kedvelik. Célszerű figyelni arra, hogy a földjét a száraz időszakokban is tartsuk nyirkosan, és ha lehet, akkor csak esővízzel locsoljuk, mert a túl klóros csapvíz visszafoghatja a növekedését.

A gondozásával kapcsolatban pozitívum lehet, hogy a kerti hortenzia nem igényli az erős metszést. Elegendő, ha tavasszal levágjuk róla az elhalt ágakat, illetve – amikor szükséges – eltávolítjuk a virág alatti első, kifelé néző, rügy feletti elvirágzott hajtásokat. Télen érdemes vastagon letakarni a tövét, így megvédve a növényt az erős fagyoktól. Tápanyag­igényes a hortenzia, ezért tavasszal célszerű óvatosan komposztot keverni a talajához.