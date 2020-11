Jön a hideg tél, a madarak számítanak a segítségünkre

Télen nem minden madarunk vonul melegebb tájra, számos faj itthon marad. Hazánk környezeti állapota lehetővé teszi, hogy a madarak maguktól is átvészeljék a telet, azonban nem árt az emberi segítség, főleg a városi környezetben. Tóth István Zsolttal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Helyi Csoport elnökével beszélgettünk minderről.

– Hogyan etessünk?

– A legfontosabb az, hogy egy adott területen folyamatos legyen az etetés – válaszolta Tóth István Zsolt. – Hiszen ha például egy lakónegyedben többen helyeznek ki ennivalót, akkor nincs probléma abból, ha egyvalaki abbahagyja. Ám ha csak egy etető van, és mégis abbahagyjuk a táplálást, amikor a madarak már odaszoktak, akkor éhen is pusztulhatnak. Ezért ha már elkezdtük az etetést, akkor addig folytassuk azt, amíg tart a tél. A madáretetés felelősséggel jár, igaz, a szárnyasok mindig kis csapatokban keresgélnek, és több etetőt, természetes helyeket is közben átvizsgálnak élelem után kutatva, a városi környezetben kertes, bokros házak udvarait és parkjait.

– Mit adjunk a madaraknak?

– Az etetőanyag elsősorban napraforgómag, dió, köles, gyümölcs, például vad- és bogyós gyümölcsök, almadarabok, valamint faggyú és szalonna lehet, amelyek sose legyenek sósak. A napraforgómagot érdemes összetörni, mert így több madárfajt tudunk táplálni.

– Mit ne adjunk nekik?

– A következő két alapszabályt érdemes mindig szem előtt tartanunk: sem sósat, sem kenyeret nem szabad adni a madaraknak. A sós nem tesz jót nekik, érdemes akár kifőzött szalonnát választani a madaraknak. Az etetőn hagyott kenyér pedig – például az esőtől – megerjedhet, és az állatkák az erjedt kenyértől betegek lesznek.

– Itassuk is őket?

– Az itatás szempontjából megteszi az ivóvíz, amelynél arra kell figyelni, hogy hideg időben be ne fagyjon. Ha megfagy, akkor fel kell olvasztani, majd kitisztítani az itatót. A madarak hűvösben is szívesen fürdenek. Ideális tehát, ha az etetőkhöz közel itatót is kialakítunk, vagy természetesen az etető mellé teszünk egyet. Érdemes tudnunk, hogy miután a téli időkben a lefagyott járdafelületeket sózzák, a madarak az azokon található kis tócsákból, kisebb vízdarabokból ha isznak, akkor meg is mérgeződhetnek és elpusztulhatnak. Akiben van részvét a nálunk telelő kismadarak, galambok, nagyobb madarak iránt, kialakíthat egy kisebb ivórészt is a számukra, és ezzel is már tett valamit értük.

– Milyen madarakat láthatunk vendégül?

– Tolna megyében a cinegéket, közülük a barát-, a kék-, a széncinegéket, de etetőre jár még a fenyvescinege, a tengelicek, a zöldike, a meggyvágó. Vannak olyan erdőszéli helyek, ahol csízeket is lehet látni. A verebek pedig lakott területen bemennek az etetőre, akárcsak a pintyek, a házi-, mezei-, fenyő- és erdeipintyek. A feketerigó is szokott járni bokrosabb udvarokon. A hideg időszakban alapvetően a tengelicek, a cinegék, a meggyvágók, a harkályok, a balkáni gerlék, az elvadult házi galambok vannak velünk. A cinegék, a verebek a téli időszakban folyamatosan magvakat keresnek és számítanak az emberek segítségére.

– Milyen az ideális hely a madarak számára?

– Az etető közelében jó, ha van bokros rész, hogy a kismadarakra leselkedő ragadozók, a karvaly, a macska el ne tudja kapni az éppen étkező madarat. A legfontosabb tanács tehát, hogy a madáretető ne legyen jól belátható, nyílt helyen, valamint elég magasra tegyék ahhoz, hogy a legmagasabb ágra is felmászó macskát időben észrevegye, és el tudjon röpülni. Az is fontos, hogy ne ablak elé tegyük az etetőt, mert ha például a másik oldalon van egy bokor, akkor össze is téveszthetik a kettőt, a visszatükröződés miatt, és nekirepülnek az ablaknak. Mindezeknek a tudatában érdemes kialakítani az ablaketetőket is, vagy erkélyek esetében a tálcás etetőket. A kismadarak élete állandó veszélyben telik, nagyon gyorsnak kell lenniük, hogy túléljenek egy-egy támadást, és az erőtartalékaikkal is megfelelően kell gazdálkodniuk, tehát egyáltalán nincs könnyű dolguk.

– Meddig etessünk?

– A madarakat az időjárás függvényében kell etetni, ha hosszú a tél, még áprilisban is, de jellemzően március vége táján abba kell hagyni az etetést.

A gólyák, fecskék már Afrikában vannak Mint arról lapunkban korábban már beszámoltunk, Tolna megye legismertebb madarai még az idén is a fekete és a fehér gólya, valamint a fecskék, amelyeknek három faja is él nálunk: a füstifecske, a molnárfecske és a parti fecske. A gólyák augusztus végén, a fecskék szeptember elején hagyták el térségünket, és természetesen megyénket is. Már jó ideje Afrikában vannak, mivel a táplálékaik, mint például a rovarok télen elfagynak, elbújnak védett zugokba, a faodúk vagy fák kérge alá, házak, épületek repedéseibe vagy a talajba. Mostanra már érkeztek is madarak Tolna megyébe, méghozzá a fenyőrigók, ez a madárfaj az ostorfák terméseit fogyasztja enyhe teleken. Alapvetően Észak-Európában költ, de szeret nálunk lenni. Ugyanakkor, ha hidegebbé válik az idő, akkor elképzelhető, hogy Dél-Európában tölti a telet. A fekete rigók egy része azonban jellemzően télen is velünk marad, mert általában a hidegben, a Tolna megyei városokban is megtalálják a táplálékukat.

Borítókép: Természetesen a Bonyhádon élő Tóth István Zsolt udvarán is „üzemel” a madáretető