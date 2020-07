Jóslófájásnak indult, otthonszülés lett belőle

Zemkóné Szenczi Laura a múlt héten kedden hajnalban arra kelt fel, hogy fájásai vannak, de azt hitte, hogy azok csak jósló fájások. Férjének, Zemkó Ádámnak, aki éppen ment dolgozni, csak annyit mondott, ne aggódjon. Már egyedül volt otthon húsz hónapos kislányával, amikor a fájások egyre gyakoribbak lettek. Telefonon hívta a férjét, közben szaladt át hozzá a velük élő anyósa, a komaasszonya, hogy vigyázzanak elsőszülöttjére, amíg ő a ház egyik hátsó szobájában fekszik. A mentőket is értesítették. A férj is hazaérkezett reggel fél nyolcra, amikor az édesanya magzatvize elfolyt.

– Valahogy eltelt az idő, mire a mentők ideértek. Mi negyven percet számoltunk, de szerencsére ezzel nem volt probléma, mert úgy alakult, hogy három nyomásra ki is jött a baba, és pont a mentősök kezébe született, ők is vágták el a köldökzsinórt. Könnyű szülés volt, nem volt időm sem az ijedtségre, sem a pánikra, és már nagyon vártuk a kislányunkat – mondta lapunknak az édesanya, Zemkóné Szenczi Laura.

– Minden olyan természetesen, időben alakult, én sem aggódtam, de örülök, hogy nem történt probléma, a feleségem és a kislányom is egészségesek – tette hozzá Zemkó Ádám édesapa.

Miután a mentősök ellátták az édesanyát és kislányát, megvárták a másik mentőautót. Két mentőautó külön vitte ugyanis kórházba őket. A szokásos vizsgálatok után múlt pénteken már haza is jöhettek. A kislány a Zemkó Lara Gréta nevet kapta.

– Szépen eszik, minden rendben van, éljük a megszokott életünket – tette hozzá az édesapa. Ő a megyeszékhelyen dolgozik egy alkatrészeket gyártó üzemben. A férfi Sárszentlőrincen nőtt fel, a felesége tíz éve lakik itt.

Első gyermekük, Zemkó Zoé Léna a negyvenedik héten, irányított szüléssel született, édesanyja szerint az ő születése sokkal fájdalmasabb volt. A kislány már ismerkedik kistestvérével, láthatóan örül az érkezésének. A házaspár nagy családban gondolkodik, és szeretnének majd egy harmadik gyermeket is, de erről korai még beszélni.

Folyamatban a házfelújítás

Nagy munkában van a Zemkó család, a sárszentlőrinci házuk ugyanis felújítás alatt van, a fürdőszobákat teszik rendbe, korszerűsítik a fűtést, a nyílászárók cseréje már megtörtént. Zemkó Ádám édesapa elmondta, szeretnek a településen élni, falun, hiszen nyugalom van, városba nem is költöznének. Már abban is gondolkoznak, hogy megvásárolják a szomszéd telket, és építenek oda egy garázst, de természetesen, ahogy sok minden más, ez is függ az anyagiaktól. Egyelőre az a tervük, hogy szeptemberben elkészülnek a ház felújításával, hogy aztán sor kerülhessen a további munkákra is.