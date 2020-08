Jótékonysági célért futja le a maratont a tűzoltó százados

A súlyos beteg gyerekek élményterápiás táboroztatásával foglalkozó Bátor Tábor Alapítvány futócsapatának tagjaként jótékony céllal áll rajthoz Király Zsolt október 10-én a Spar Budapest Maraton Fesztiválon. Kampányát IDE kattintva lehet támogatni, ahol 200 ezer forint összegyűjtését tűzte ki célul. No meg a 42 195 méteres táv leküzdését.

A hosszútávfutás Pakson vált a hobbijává, ahova 2015-ben költözött. Szülővárosából, Kaposvárról vezetett ide az útja, ahol tizenhat éve kezdte tűzoltói szolgálatát. Miként azt a Katasztrófavédelem Magazin legújabb számában írja róla Köves Péter, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Király Zsolt kisgyerek kora óta készült erre a pályára. 2005 áprilisában szerelt fel beosztott tűzoltóként, 2010 júliusától pedig már szolgálatparancsnok-helyettesként szolgált Kaposváron. Szakmai tudásának gyarapodását hivatástudata, maximalizmusa és két egykori mentora, Gulyás László, a Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és Hegedűs Zoltán szerparancsnok segítette. Felsőfokú, védelmi igazgatási szervező szakképesítését 2016-ban szerezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, később katasztrófavédelmi vezető oklevéllel gazdagodott.

Jelenleg a Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság „A” csoportjának szolgálatparancsnoka, és ahogy a magazinnak elmondta, nagy örömmel tölti el, hogy egy ilyen nagyszerű csapatot irányíthat. Munkáját számtalanszor elismerték már. Többek között az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság emlékérmet adományozott neki 2006-ban a tavaszi árvízi védekezések során tanúsított példaértékű helytállásáért, 2009-ben a megyei tűzoltó szakmai vetélkedőn lett első, 2011-ben pedig a vörösiszap-katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül „Rendkívüli helytállásért vörösiszap-katasztrófa” érdemjelet vehetett át.

Megtalálja a hangot a fiatalokkal

Az már többször bebizonyosodott, hogy Király Zsolt kiváló érzékkel tudja megszólítani a fiatalabb generáció tagjait. Kiderült ez például a gyerekeknek tartott nyílt napokon, a közösségi szolgálatok során és a „Legyél Te is tűzoltó” kampányban is. Ehhez kapcsolódóan abba is beavatta az olvasókat a tűzoltó százados, hogy az édesanyja óvodapedagógusi pályára szánta őt. A segíteni akarás, a hivatástudat sarkallta arra is, hogy támogassa a súlyos beteg gyerekek élményterápiás táboroztatásával foglalkozó Bátor Tábor Alapítványt, hiszen egy tűzoltó a szabadidejében is ott segít, ahol tud. A táborban a beteg gyerekeknek és családjuknak nyújtanak sorsfordító élményeket. Mindezt ingyen. Kimozdítják a gyerekeket a komfortzónájukból, hogy félelmeik legyőzésével felismerjék: képesek szembeszállni nemcsak a kalandok során rájuk váró feladatokkal, de a betegségükkel is. Király Zsolt a futás mellett a Tolnai Kajak-Kenu Sport Klub keresztedzésein is készül.