Juliska megjósolta, mi várható az új évben

A 2020-as előrejelzésekre voltunk kíváncsiak, Tolna megye egyik legismertebb jósnőjét, Juliskát faggattuk. Miután kivetette a cigány kártyát, azt látta, hogy ugyan a szegény sorban élők továbbra sem gazdagodnak meg, de jó hír lehet, hogy valamiféle változás elindul.

A Juliska jósda névadója elmondta, hogy a kártyák nem hazudnak, és a jövő évre azt mutatják, hogy a megyében, a megyeszékhelyen az égi karma ugyanúgy áll, egy helyben, és nem mozdul.

– A következő évben nagyon kevés pénzt látok, ami kijut a szegényeknek. Munka talán valamivel több lesz. A hetes kártya is kijött, ez a cigány kártyában a szerencsét jelenti. Tehát nagyon picit megy előre Szekszárd, de a várható pénzeső csak 2020 utáni évtől kezd el valósággá válni. Leginkább a megyeszékhelyen, de a változás az egész megyére kihat majd – mondta lapunknak Juliska jósnő.

A kisebb-nagyobb Tolna megyei településekre kivetve a kártyát, azt mondta, hogy a szegénységben élőknek mindenre fel kell készülniük. Úgy látja, hogy közülük azoknak nem kerül veszélybe a megélhetése, akik az építőiparban és az azt segítő szakmákban dolgoznak. Azok, akik a legrosszabb körülmények között élnek, romos házakban, netalán tanyákon, pincékben laknak, a legtöbb, amire számíthatnak, hogy az „ennivalót a tenyerükbe adják”.

– Tolna megyében vannak gazdag városok, ahogy az is igaz, hogy néhány ember elég jól áll anyagilag, van elég javuk. Köztük látom azokat is, akik valóban törődnek a szegényebb sorsúakkal, és nem akarják őket veszni hagyni – tette hozzá Juliska néni, aki a megyében élőknek azt tanácsolja, hogy aki teheti, bátran vágjon bele vállalkozásokba, és saját ötletéből, erejéből, munkájából próbáljon meg jobb életkörülményeket teremteni magának.

Szerencse, szerelem, egészség

Természetesen az sem mindegy, hogy az egyes embereknek lesz-e szerencséjük. Nos, ha a szerencsét magukhoz akarják vonzani, akkor tegyenek valamilyen piros színű tárgyat a házukba vagy zsebükbe, legyen az egy zsinór, egy csizma vagy egy doboz. A szerelemmel kapcsolatban Juliska jósnő azt látta, hogy sok lesz a házasság, de a féltékenység, elválás is. Az egészségre is vigyázni kell, és ahogy lehet, meg kell tudni előzni a betegségeket, baleseteket.Sajnos, mint ahogy Juliska mondta, a szerencsétlenségek is jelen lesznek a következő évben, de bízni kell, és mindent megtenni azért, hogy ne legyen nagy baj.

Félelem a jövőtől

Juliska jósnő szerint a kártyáktól nem kell félni, ahogy attól sem, hogy ha valaki elmegy hozzá, akkor olyan rossz híreket tudhat meg, amiket valójában nem akar hallani. Az emberek ugyan jellemző a struccpolitika, de ezen úrrá kell lenni. Szembe kell nézni az élettel.

– Segítő szándékkal hozom a hozzám fordulók tudomására, hogy mi várható az életükben. Ha azt mondom, hogy vigyázzanak valamire, családi, anyagi, egyéb dolgokra, akkor a tanácsaimat érdemes megfogadni. Sokan nem hisznek a szerelmi varázslatokban, de én azt mondom, aki szerelmes, kösse meg a szerelmét, vagy tisztíttassa le magát a rossz energiáktól a következő évben – mondta.