Juliska néni és Bandi bácsi is kilencven éves

Két szépkorút köszöntött otthonában pénteken délelőtt az önkormányzat nevében Szabó Péter, Paks polgármestere. Mindkét idős ember kilencven esztendős.

Bernáth Gyuláné, Juliska néni Madocsán született, ahol édesapja ismert kovácsmester volt. Az ünnepelt gyermekkorát Dunaszentgyörgyön töltötte, ahol a nagyszülői házban nevelkedett. Az idén már a szépkorúak sorában tavasszal szintén köszöntött Földije, egykori osztálytársa dr. Csók Sándor. Juliska néni 1945-ben ment férjhez, szinte a szomszédba, mivel vőlegénye, a dunaszentgyörgyi cipész, utcabelije volt. Több mint húsz évig dolgozott a dunaszentgyörgyi iskola napközis konyháján. Később az atomerőműbe került, ahol két műszakban volt öltöző-ügyeletes a primer körben. Az 1980-as évek elején ment nyugdíjba. Az atomerőműben sok családtagja dolgozik és dolgozott, köztük két fia is. Mellettük van négy unokája és négy dédunokája. Férje halála után 1993-ban költözött be Paksra, az Árnyas utca egyik lakásába. Tevékeny, ellátja magát, a mai napig szeret sütni-főzni és korát meghazudtolva nemcsak a közeli boltba mozdul ki, de néha még a piacra is eljár.

Polgár András, Bandi bácsi Tengelicen született. Szülei földműves emberek voltak. Miután Szekszárdon elvégezte a polgári iskolát, a katonaságot követően a fényképész szakmát választotta. Gyönkön tanulta ki a mesterséget, majd Szekszárdon az ipari szövetkezetben kezdett dolgozni. Tengelicen nősült meg 1956 tavaszán, felesége, Marika néni nemcsak hű társa de egyben munkatársa is lett egy életre. 1962-ben mindketten Paksra költöztek, ahol az Erzsébet Nagy Szálloda – akkor Béke Szálló – sarkában megbújó, Tumpek-féle műteremben folytatták a munkát. Húsz évvel később magánvállalkozók lettek és fényképész-szalont nyitottak. A digitális technika térhódítása után 2000 decemberében feleségével együtt nyugdíjba mentek. Két gyermekük született, Ágnes és András. Fiúgyermekük, akit a TelePaks operatőreként sokan ismertek, sajnos már nem lehet velük. Négy unokájuk és két dédunokájuk van. A vidéki élet csendjébe visszavágyva 1994 óta Cseresznyéspusztán élnek, ahol a felújított házikó, a kert, és a megannyi háziállat békés nyugdíjas éveket hozott életükbe.