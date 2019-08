Juliska szerint ez egy adottság, és hiszi, hogy képes segíteni

A férjével a vendéglátás területén dolgoztak. Amikor a férje meghalt, és ennek már húsz éve, megfogadta, hogy mindenkinek segít, akinek csak tud – mondta Kovács Júlia, Juliska jósnő, aki huszonhárom éve foglalkozik jóslással, szerelemkötéssel, rontáslevétellel és jövendőmondással.

A megyeszékhelyen is van lehetőség arra, hogy az élet válságos pillanataiban útmutatásként jóshoz fordulhassunk. A kételkedőknek érdemes tudni, hogy a jóslatokra is van garancia, hiszen előbb-utóbb kiderül, hogy igaz volt-e, amit a kártyák mutattak, ráadásul mindenki maga dönti el, hogy miután megismerte a lehetséges jövőt, milyen úton indul tovább.

Kovács Júlia cigány kártyát vet, tenyérből jósol, szerelemkötést készít, párkapcsolatokat hoz helyre szekszárdi jósdájában. A jóslatokhoz, a jövőbe látáshoz egy egyszerű jóskártyát, egy majd százéves cigány kártyát valamint gyertyákat használ. A legtöbben a szerelmi életük, az egészségi állapotuk és a pénzügyeik miatt jelentkeznek be hozzá, ő pedig igyekszik utat mutatni számukra.

A megcsalástól félnek leginkább az asszonyok

A lányok, asszonyok leginkább azt akarják tudni, hogy megcsalja-e őket a párjuk, férjük. Kovács Júlia szerint főként annak a lehetősége zaklatja fel a nőket, hogy mit sem sejtve élik mindennapjaikat, közben pedig nevetségessé válhatnak mások szemében.

– Van olyan férfi, aki hiába szereti, imádja a feleségét, akkor is megcsalja – magyarázza Júlia. – Amikor emiatt jön valaki hozzám, akkor megnézem a kártyát, hogy alakítson-e valamit a párkapcsolatán, hogy a párja jobban belé hajoljon. Persze ez azért nem olyan egyszerű, mint ahogyan hangzik, megvannak a titkok, hogyan kell elérni, hogy a férj jobban bánjon a feleségével, párjával.

Ha a megcsalt nő nem tudja, mitévő legyen, minden esetben azt javasolja, hogy ne hagyja el a férjét. Mivel esetük nem egyedi, ha új kapcsolatba kezd, könnyen ugyanebben a helyzetben találhatja magát. Júlia azt tanácsolja a nőknek, hogy inkább próbálják elérni, hogy visszatérjen a béke a családba. Attól pedig különösen óvva int mindenkit, hogy bosszúból ő is félrelépjen. Ha a megcsalt nő megbocsát a férfinek, van esély rá, hogy újra kiegyensúlyozott legyen a kapcsolat.

Amikor láthatóan nem közös a két fél útja

Az érdekes esetek között említette, amikor egy feleség kereste meg azzal a problémával, hogy van egy – szintén házasságban élő – szeretője. Tudni akarta, hova vezet ez a viszony. Végül a férfi is bejelentkezett hozzá.

– Megláttam a kártyában, hogy nem közös az útjuk, ezért azt tanácsoltam nekik, hogy szakítsák meg a kapcsolatukat, mert keserű életük lesz. Ugyanakkor, ha jó a kártya, és azt mutatja, nem lesz akadály, még a szeretői kapcsolatokból is lehet egy későbbi, kiegyensúlyozott házasság – mondta Kovács Júlia.

Azt is gyakran kérik a hozzá érkezők, hogy nézze meg a tenyerükből, mi várható a gyerekeik iskolai tanulmányaiban, felgyógyulnak-e egy-egy betegségből, kijönnek-e az anyagi válságból. A jóskártya mellett ugyanis a tenyerekből is sok minden látható. A hosszú, törés nélküli életvonal például egy általánosan jó egészségi állapotot mutat, a rövidebb vonalak betegségeket jelentenek, amelyekkel orvoshoz kell fordulni.

Kérem, mondja, hogy meg fogok gyógyulni!

Kovács Júlia sosem felejti el, amikor egy édesanya kérte a segítségét. Daganatos betegségben szenvedett, és azt akarta tudni, hogy meg­gyógyul-e. A kártyák eleinte rosszat mutattak. Miután az asszony elment a következő vizsgálatra, újra visszament a jósnőhöz, és akkor már az a jelzés érkezett, hogy nem lesz baja, jók lesznek az orvosi eredményei. Szerencsére így is történt, és amikor napokkal később ez kiderült, a jósnő volt az első, akit felhívott.

Júlia elmondta, a cigány kártyát, jóskártyát, tenyérből olvasást meg lehet tanulni, de nála ez másképp alakult. Ő nem tanulta választott hivatását, de a szükséges vizsgákat letette, hogy tudja, hogyan kell megnyugtatni azokat, akik kétségbeesve érkeznek hozzá, sokszor sírva fakadnak, és félnek, hogy mit ad ki a kártya.

– Én cigány asszony vagyok, mi ezzel születtünk, én tudom, hogyan lehet segíteni, mindig tudtuk, csak nem gyakran beszélünk róla. Nekem ezt nem a sorsom hozta így. Azért jósolok, mert bennem van, mert mi ebből a világból valók vagyunk – mondta Júlia, aki sok titok őrzője, emiatt sajnos vannak olyan történetek, amelyeket nehéz feldolgoznia, leginkább a betegséggel és a szerencsétlenségekkel összefüggőket.

A szerencse útja, a jövő kifürkészése nem csak nálunk népszerű. Külföldön is divatosak a jósok, akik akár havonta is adnak útmutatást például azoknak az üzletembereknek, világsztároknak, akik az átlag állampolgár számára elképzelhetetlen vagyonnal rendelkeznek, és naponta az élvonalban kell maradniuk ahhoz, hogy meg tudják őrizni státuszukat.

A szerelmi kötés akár veszélyes is lehet

Kovács Júlia elmondta, hogy a szerelmi kötéseket akkor érdemes végrehajtani, ha a kártya, a tenyér azt mutatja, hogy a férfi szereti a nőt. Ez nagyon fontos, ugyanis ha a férfiban nincs szeretet a nő iránt, vagy csak testi vonzalmat érez, akkor felesleges szerelmi kötést készíteni, mert tévútra vihet, és csak rosszat, bánatot, tragédiákat hoz magával.

– Ha komoly és erős a szerelem, akkor érdemes megkötni. Idős asszony keresett meg egyszer vidékről, hogy kössem meg a férjével, mert nem szeretné, hogy még egyszer elhagyja. Megkötöttem, mert szerették egymást. Megcsalás esetén is érdemes kitartani, mert minden esetben a feleség, a párkapcsolat az erősebb, és akár egy hónap alatt is rendbe jöhet a kapcsolat. Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, de még a legnagyobb drámák után is vissza tud állni minden a helyére, és akár sokkal jobb is lehet a házasság, a párkapcsolat, mint korábban – mondja Júlia.