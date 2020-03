Kedvükre tehetünk a méhecskehotellel

Méhecskehotelekkel segíthető a magányosan élő méhek és darazsak szaporodása. Az eszközt bárki elkészítheti otthon.

Eljött a méhecskehotelek, darázsgarázsok kihelyezésének ideje, amelyekkel hatékonyan lehet segíteni a szelíd beporzók szaporodását – hívta fel a figyelmet Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője. Elmondta, hogy a magányosan élő méhek és darazsak mindenütt jelen vannak, ahol virágokat találnak. Nemcsak a kertekben, a parkokban, hanem az iskolákban, az óvodákban, a lakótelepeken, még a sokadik emelet magasában is. Fontos, hogy ezek az állatok nem támadnak, ha nem fogják meg őket, teljesen ártalmatlanok.

Míg a házi méhek akár harminc-negyvenezres kolóniáinak termetes faodvakra − még inkább az ember által biztosított kaptárakra − van szüksége, a magányos fajok ujjnyinál nem vastagabb lyukak védelmére bízzák utódaikat. Ezekbe a szűk járatokba a nőstény méhek nektárt és virágport, a darazsak elsősorban megbénított hernyókat halmoznak fel, erre petéznek, majd a bölcsőket sárdugóval zárják le. A kikelő lárva a felhalmozott táplálék elfogyasztását követően bebábozódik, végül a kikelő kifejlett rovar kirágja magát a sárdugón, és megkezdi néhány hetes felnőtt életét.

Ilyen bölcsőkamrákat nagyon egyszerűen lehet biztosítani számukra a kertben, az udvaron, de még az erkélyre, az ablakpárkányra is érdemes kihelyezni a virágos balkonládák mellé. Legegyszerűbb elkészítési módja, ha egy építkezési gerendát vagy tűzifakuglit 10 és 4 milliméter átmérőjű furatokkal lyuggatunk. Erről videó is található az MME honlapján. A méhecskehotelt érdemes már március elején kirakni esőtől védett helyre, keleti-déli tájolással, hogy közvetlen napsütés is érje.