Kellemes hőmérsékletű november jön a meleg október után

Szokatlanul meleg volt az október, de még nincs vége a kellemes ősznek, a héten érkezett hidegfront ellenére. Jelentősebb lehűlésre december közepétől lehet számítani.

Az időjárásról nem lehet eleget beszélni, ezt bizonyítja az is, hogy ha két ember találkozik, köszönti egymást, és már a második mondat arról szól, hogy mennyire meleg, hideg, szeles, esős vagy éppen száraz az idő, a frontok hatásairól nem is beszélve. Az elmúlt hetek, hónapok időjárási történései adtak is okot arra, hogy beszéljünk róla.

Október meleg és száraz volt, a hónap közepén egyszer esett az eső, igaz, akkor a megye déli felében közel húsz milliméternyi hullott. Illetve a héten, kedden érkezett hidegfront hozott még újabb 15-20 milliméternyi csapadékot, a megye északi felében ennél jóval kevesebbet, 5-7 milliméternyit. Ez ugyan nem oldotta meg az aszály okozta gondokat a mezőgazdaságban, de enyhítette azokat.

Októberben sorra dőltek meg a melegrekordok az országban. Tolna megyében a múlt héten 28,5 fokot mértek a növényvédelmi állomáson, tájékoztatott dr. Vörös Géza agrármérnök. Tizenhat nyári melegre jellemző nap is volt a hónap közepétől, így az idén igazi vénasszonyok nyarának örvendhettünk. A természet csodásan festett a sárga, barna, sőt vörössel és zölddel keveredő levelekkel. Ünnepi dísz­be öltözött a táj, némelyik fa gyönyörű, aranysárga leveleivel olyan volt, mintha a napfény borította volna be.

Az öröm mellett azonban kellemetlenséget is okozott a szokatlan meleg, különösen kint a szabadban, tanyáknál, pincéknél, bármilyen épületnél a falat – ahová odasütött a nap – ellepték a harlekin katicák, poloskák. Az előbbi még jó nagyokat csípni is tud, dr. Vörös Géza szerint ilyenkor próbaharapást végez. A poloskák leginkább büdösek, de előszeretettel repülnek az ember hajába, ruhájára. Sajnos a hamarosan beköszönő hideg sem oldja meg a helyzetet, a katicák és a büdöskék csak elbújnak, behúzódnak védett helyre, de nem pusztulnak el.

Sokan panaszkodtak az elmúlt hetekben fejfájásra, vérnyomás-ingadozásra annak ellenére, hogy frontok nem voltak felettünk. Az általunk megkérdezett háziorvos elmondta, napközben nagy volt a hőingadozás, hiszen korán reggel hat-nyolc fokot mértek csak, napközben pedig közel harminc fokot. Ez az időseket és az ízületi betegségben szenvedőket megviselte. Egyre több a megfázásos beteg is a rendelőkben, sokan a délutáni meleg miatt már reggel is lazábban öltöztek, így könnyen megfáztak.

Az emberek természetesen arra is kíváncsiak, milyen lesz az ősz második fele, illetve mikor köszönt be a tél. A jelenlegi prognózis szerint még nincs vége a kellemes őszi időnek, hiszen a jövő héten ismét melegszik az idő, térségünkben közel húsz fokig, viszont csapadékra is lehet számítani, amit egy melegfront okoz majd. November közepéig plusz 14 foknál nem lesz hűvösebb napközben. A távolabbi előrejelzések szerint karácsony előtt, 20-a környékén lesz egy jelentősebb lehűlés, napközben is fagyos lesz az idő.